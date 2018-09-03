Yatırımlar, 29 Ekim Mahallesi’nin çehresini değiştirdi

Ticaret merkezinin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Gerçekleştirdiği birbirinden önemli yatırımlarla 29 Ekim Mahallesi’nin havasını değiştiren ve mahalle sakinlerinin istifade edeceği çok nitelikli hizmet binalarını tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunan Şehitkamil Belediyesi, yeni yatırımla mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü. Şehitkamil Belediyesi, 29 Ekim Mahallesi’ndeki yerleşim yoğunluğuna bağlı olarak ortaya çıkan alışveriş ihtiyacının karşılanması adına yapımını başlattığı ticaret merkezinin inşaat çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Toplam bin 100 metrekare alan üzerine kurulan, 696 metrekare inşaat alanına sahip ticaret merkezi, önümüzdeki aylarda vatandaşların hizmetine sunulacak. Toplam 6 dükkandan oluşan ve içerisinde 1 adet market, 1 adet pide fırını ve 4 dükkanın bulunduğu ticaret merkezi yapım çalışmaları mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ayrıca 29 Ekim Mahallesi’nde yapımına başlanan Şehitkamil 141 ve 142 Nolu Sosyal Tesis, kısa süre içinde tamamlandı. Bin 310 metrekare kapalı alana sahip, 2 katlı olarak yapılan sosyal tesis içerisinde iki erkek ve iki kadın taziye evi, 4 mutfak, 4 mescit, 4 lavabo ile birlikte geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Sosyal tesisin yan kısmında ise park sorununun yaşanmaması için açık otopark yapıldı. Sosyal tesis çevresinde oturma alanları ve yeşil alan yapıldı.Yapılan sosyal tesiste aynı anda 2 taziye ağırlanabiliyor. Bu yatırımların yanı sıra mahallelinin daha nitelikli hizmet almasını sağlayacak 45 metrekare büyüklüğünde Muhtarlık Bürosu da yapıldı. Böylece mahalle sakinleri, artık daha nitelikli alanda hizmet alması sağlanıyor.

Şehitkamil Belediyesi, mahalle sakinlerinin önemli ihtiyaçlarından biri olan sağlık ihtiyacını karşılamak adına 270 metrekare büyüklüğünde aile sağlığı merkezi hizmet binası da inşa etti. Aynı anda 5 doktorun hizmet vereceği büyüklükte yapılan aile sağlığı merkezi sayesinde sağlık imkanlarına ulaşım kolaylaştı. Mahalle sakinleri, sağlık ihtiyaçlarını artık uzak mesafelere gitmek zorunda kalmadan çözüyor.

“Gerçekten takdire şayan hizmetler”

Mahallelerine yapılan yatırımlarla ilgili değerlendirmede bulunan 29 Ekim Mahalle Muhtarı Ali Öztürk, “Şehitkamil Belediyemizin mahallemize yapmış olduğu hizmetler gerçekten takdire şayan hizmetler. Belediyemiz gerçekten mahallemizde çok önemli hizmetleri hayata geçiriyor. Geçtiğimiz aylarda Şehitkamil Belediyemiz tarafından çok nitelikli 2 erkek ve 2 kadın taziye evinden oluşan sosyal tesisi mahallemize kazandırdı. Bunun yanı sıra yine mahalle sakinlerimiz için taziye evinin yan tarafına aile sağlığı merkezi kazandırdı. Son olarak yine hemen sağlık ocağının karşı tarafına vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir ticaret merkezini kazandırıyor. Şuan ticaret merkezinin inşaat çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor. İçerisinde market, fırın, kasap ve benzeri iş yerlerinin olacağı çok güzel ve nitelikli bir hizmete daha mahallemiz kavuşuyor. Mahalle sakinlerimiz artık bütün ihtiyaçlarını bu ticaret merkezinden karşılayabilecek. Ticaret merkezimiz inşallah en kısa sürede tamamlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. 29 Ekim Mahalle sakinleri olarak Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu her türlü hizmetten memnunuz. Şahsım ve mahallem adına başta Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetlerin devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.