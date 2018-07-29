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29 Temmuz 2018 17:09

Yavuzeli çiftçisinden organik tarım tavsiyesi

Yavuzeli ilçesinde bulunan çiftçiler, halkın organik ürünleri tüketmelerini tavsiye ettiler.

Yavuzeli çiftçisinden organik tarım tavsiyesi

29 Temmuz 2018 17:09



Organik tarım ürününü bulmanın çok zor olduğunu söyleyen çiftçi Ali Güzel, köylerde yetiştirilen yerli domatesin kilosunun 3 tl olduğunu belirtti. Şimdilerde organik ürün bulmanın kolay olmadığını ifade eden Güzel, "Vatandaşımızın her zaman organik meyve ve sebze tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Sağlık açısından müşterilerimizi her zaman uyarıyoruz. Organik ürünler vücudumuzun doğal dengesini bozmaz ve insan vücudunu canlı, yani zinde tutar. Saf ve doğal olmayan hiçbir madde içermez. Tarlalarımızda salatalık, domates, biber, patlıcan, fasulye kavun, karpuz da üretiyoruz’’ diye konuştu.




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