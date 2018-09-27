Yavuzeli Gençlik Merkezi tanıtımları başladı

Yavuzeli'nde gençlerin hizmetine açılan Yavuzeli Gençlik Merkezi'nin tanıtımları yapılıyor.

Yavuzeli'nde yürütülen tesis çalışmaları devam ederken Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yavuzeli'ne bir de Gençlik Merkezi kazandırdı. Gençlerin boş zamanlarını değerlendirebileceği verimli bir mekan haline getirilmek için açılan Yavuzeli Gençlik Merkezinin tanıtımları ise devam ediyor. Yavuzeli'nde bulunan okulları ziyaret ederek Gençlik Merkezinin tanıtımlarını gerçekleştiren liderler üye çalışmalarını hızlandırdı.

Gençlik liderleri faaliyetlere başladı

Tüm hazırlıkları tamamlanarak faaliyetlerine başlayan Yavuzeli Gençlik Merkezinde liderler okulları ziyaret ederek gençleri Gençlik Merkezi'ne davet ediyorlar. Okullarda bulunan akıllı tahtalar aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“Gençlik merkezlerimizin saysını artıracağız”

Amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu vurgulayan Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, “Gençlik Merkezleri 7-29 yaş aralığındaki tüm gençlerin evidir. Her gençlik merkezinin fiziki yapısına ve bulunduğu şehirde imkanları ölçüsünde kişisel gelişime faydası olan kurslar, sportif kurslar, kültürel geziler, sosyal sorumluluk projeleri planlanır. Kendi yıllık faaliyet programı dahilinde olan kurslar gençlerimizin kişisel gelişiminde etkili olur. Özgüvenini yükseltir, işbirliği içerisinde çalışmasını artırır, her şeyden önemlisi de insanların birbirine kaynaştıran yuvalardır. Bu sebeple bu merkezlerimizin sayısını artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen tüm milletvekillerimize ve özellikle Yavuzeli Gençlik Merkezinin faaliyete geçmesi için emek veren Gaziantep Milletvekilimiz Mehmet Erdoğan'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum” dedi

“Çalışmalarımızı arttırdık”

Yavuzeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Kaplan yaptığı açıklamada ise Yavuzeli'nde hem spor hem de gençlik faaliyetlerinde çalışmalarını arttırdıklarını söyledi. İlçenin gençlerinden yoğun ilgi gördüklerini söyleyen Kaplan, “Önceki günlerde spor faaliyetlerimize gençlerimiz yoğun ilgi gösteriyor ve çeşitli başarılara imza atıyorlardı. Şimdi bu faaliyetlerimizin yanına birde Gençlik Merkezimiz eklendi. Artık Yavuzeli'nde bulunan gençlerimiz tüm boş zamanlarını hem sporla uğraşarak hem de Gençlik Merkezi faaliyetlerine katılarak değerlendirecekler. Bu vesileyle tüm gençlerimizi Gençlik Merkezimize davet ediyorum” diye konuştu.