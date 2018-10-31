Yavuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Alçık'a veda yemeği

Veda yemeğinde Yavuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık'ın görev yaptığı süre boyunca son bir yıllık okullardaki hizmetlerinden kalan fotoğrafları slayt olarak izletildi. Programa İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun, Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık veda konuşmasında,” Yavuzeli'nde çok güzel günler geçirdik, çok güzel dostluklar kazandık. Sizlerle yaklaşık 7 yıl beraber oldum. Hizmetlerimizi yürütürken tüm kurumlardan destek aldık, onlarla birlikte bu hizmetlerimizi yürüttük. Bugüne kadar istemeyerek birilerini kırdıysam kusuruma bakmasınlar. Benim hiç kimseye bir gönül kırgınlığım yok” dedi. Eğitimcilere seslenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Alçık, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize mühim olan başarı edepli toplumda kabul gören insan yetiştirmek her zaman söylüyorum. Ben herkese hakkımı helal ediyorum, sizlerden de helallik istiyorum kapım kapınız evim eviniz herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal'ın, Açık'a plaket vermesinin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.