Yavuzeli İlçesinde Açık Öğretim Lise Sınavları yapıldı

Gaziantep’in Yavuzeli İlçesinde yapılan Açık Öğretim Lise Sınavlarına 541 öğrenci katılırken sınav anında sorun yaşanmaması için , İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık okullarda bulundu.

Yavuzeli ilçesinde 07 Ocak2017 Cumartesi günü 09:30 ile 12:30 saatleri arasında 1.inci oturum 202 öğrenci katılırken 14:00 ile 17:00 saatleri arasında ise 2.inci oturumda205 öğrenci Bugün 08 Ocak 2017 Pazar günü 09:30 ile 12:30 saatleri arasında 3.inci oturumda ise 134öğrenci Açık Öğretim Lise Sınavlarına katıldığı öğrenildi.

İlçe merkezindeki bulunan 2 Okulda 3 oturumda sınava giren öğrenci sayısı yaklaşık olarak 190 öğrenci 13 salonda girdiği Açık Öğretim Lise Sınavı, Yavuzeli ilçe merkezinde bulunan Hacı Sait Korkmaz Ortaokulu ve Şehit Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesinde yapıldı. Yapılan Açık Öğretim sınavlarında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, Milli Eğitim Şube Müdürleri İmam Ali Eryiğit iki gün boyunca sınavların sağlıklı yürütülmesi için okullarda bulundu.