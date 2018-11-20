Yavuzeli kalesine dev Türk bayrağı dikildi

Gaziantep'in Yavuzeli İlçesinde Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu tarafından ilçe merkezindeki kaleye 1 adet 25 metre boyunda 54 metrekare ebatında dev Türk bayrağı dikildi.

Yavuzeli Kalesine dikilen ve ilçenin her noktasında görülen bayrak göndere çekilirken ‘‘Ne Mutlu Türküm Diyene'' sloganları atan ilçe merkezine bağlı cingife mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu'na teşekkür etti.

Milletin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembolü olan Türk bayrağının ifade ettiği anlama dikkat çeken Sakaroğlu, “Şair Mithat CemaI Kuntay'ın Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" dedi.

Sakaroğlu,”Yavuzeli ilçe merkezindeki kalemizde yer alan ve ilçe merkezinin her yerinde görülebilecek bir dev Türk bayrağı dikerek, vatan, millet ve bayrak sevgimizi bir kez daha perçinlemiş olduk. İlçemizin her yerinde bayrağımızın dalgalandığını gördükçe bizler gururlanacağız” ifadelerini kullandı.