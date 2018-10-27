Yavuzeli Kaymakamı Eyup Gürdal göreve başladı

Kaymakam Eyup Gürdal, 28.06.1990 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Eyup Gürdal, ilkokul ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümünden 2014 yılında mezun oldu.

2015 yılında Adana Vergi Dairesi Başkanlığı'nda çalışma hayatına başlayan Gürdal, 19.03.2018 tarihinde Kahramanmaraş Kaymakam Adayı olarak Kahramanmaraş Valiliği emrine atandı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Refiklik Stajını yapan Kaymakam Gürdal, İçişleri Bakanlığının 17/05/2018 tarihli ve 6928 sayılı kararı ile 28/05/2018 tarihinde Oğuzeli ilçesindeki görevini sürdürürken, İçişleri Bakanlığının 22/10/2018 tarihli bila sayılı onayı Yavuzeli ilçesine atandı ve 25/10/2018 tarihinde Yavuzeli ilçesindeki yeni görevine başladı.