Yavuzeli Kaymakamına Spora Destek Plaketi

Tüm Spor Adamları Genel Başkanı Vakıf Demir ve Tüm Spor Adamları Onursal Başkanı Cuma Reyhan ilk olarak Kaymakam Ersöz’e Tüm Spor Adamları As Başkanı Enver Bal, Belediye Başkanı Kemal Sakaroğlu’na plaketini verirken, Gaziantep Amötör Spor Kulübüpleri Federasyonu Başkan yardımcısı İhsan Kaya, Yavuzelispor Başkanı Ramazan Çelik’e Yavuzelispor ile Şehreküstüspor maçı öncesi , plaketini takdim etti.

Yavuzeli Kaymakamı Murtaza Ersöz, Belediye Başkanı Kemal Sakaroğlu ve Yavuzelispor Başkanı Ramazan Çelik, ilçede sporun gelişmesi için her zaman katkıda bulunduklarını belirterek, ilçe halkı adına kendilerine teşekkür etmek istediklerini kaydetti.

Plaket programına İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, Belediye Başkanı Kemal Sakaroğlu, Gaziantep İl Gençlik Spor Müdürü Ökkeş Demir, Tüm Spor Adamları Genel Başkanı Vakıf Demir, Tüm Spor Adamları As Başkanı Enver Bal ve Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Hasan Çelik, Yavuzelispor Başkanı Ramazan Çelik, Yavuzelispor Kulübü yöneticileri de hazır bulundu.