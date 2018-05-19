Yavuzeli’nde 19 Mayıs kutlamaları

Yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Kaplan tarafından, Yavuzeli İmam Hatip Ortaokulu Bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kutlamalar, Yavuzeli Kaymakamlığı Rumkale Konferans Salonu’nda devam etti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, Garnizon Komutanı Teğmen Mehmet Sarıoğlu, Belediye Başkan Vekili Ayvaz Çiftçi, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İbrahim Ağıllı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Okunan şiirlerin ardından öğretmenlerin hazırladığı oratoryo gösterisi öğrenciler tarafından oynandı. Gösterilerin ardından Yavuzeli’nde düzenlenen bilgi yarışmasında birinci olan öğrencilere ödülleri İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz tarafından verilirken, Gençlik koşusunda birinci olan Alican Kaya ve Ayşenur Taşdemir’e ödüllerini Belediye Başkan Vekili Ayvaz Çiftçi takdim etti. Daha sonra ise Şehit Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen futbol turnuvasında birinci olan 12/B Sınıfı Öğrencilerine ödüllerini Yavuzeli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Kaplan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık verdi.