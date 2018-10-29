İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yavuzeli'nde 29 Ekim coşkusu

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 95.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılı coşkuyla kutlandı


Cumhuriyetin 95. yılı kutlamaları sabah saatlerinden İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal'ın tebrikleri kabulü ile başladı. Yavuzeli Kaymakamlığı Rumkale Konferans Salonunda tören alanına geçildi. Buradaki program saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okunması ile devam etti. Programa İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun, Belediye Başkan Vekili Ayvaz Çiftçi, Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, Daire Amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını ise, İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal yaptı. Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrencilerinden Tuğba Salihoğlu Mustafa Kemal'i düşünüyorum adlı şiirleri okudu. Etkinliğin devamında Yavuz Sultan Selim Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Ahmet Semih Tut yönetimindeki öğrencilerin oynadığı tiyatro gösterisi izlendi. Öte yandan Mehmet Özdemir adlı öğrenci ise "Bayrak" şiirini okudu.


Programa katılan öğretmenlerden Sevda Şener'in hazırlamış olduğu 'Cumhuriyeti Böyle Kazandık'' adlı kısa filmi izletildi.


Kutlama programı öğrencilerin Taekvando gösterisinin ardından son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.