Yavuzeli'nde 29 Ekim coşkusu

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin 95. yılı kutlamaları sabah saatlerinden İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal'ın tebrikleri kabulü ile başladı. Yavuzeli Kaymakamlığı Rumkale Konferans Salonunda tören alanına geçildi. Buradaki program saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okunması ile devam etti. Programa İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun, Belediye Başkan Vekili Ayvaz Çiftçi, Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, Daire Amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını ise, İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal yaptı. Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrencilerinden Tuğba Salihoğlu Mustafa Kemal'i düşünüyorum adlı şiirleri okudu. Etkinliğin devamında Yavuz Sultan Selim Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Ahmet Semih Tut yönetimindeki öğrencilerin oynadığı tiyatro gösterisi izlendi. Öte yandan Mehmet Özdemir adlı öğrenci ise "Bayrak" şiirini okudu.

Programa katılan öğretmenlerden Sevda Şener'in hazırlamış olduğu 'Cumhuriyeti Böyle Kazandık'' adlı kısa filmi izletildi.

Kutlama programı öğrencilerin Taekvando gösterisinin ardından son buldu.