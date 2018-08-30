Yavuzeli’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

yıldönümü yapılan törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümü kutlama programı Yavuzeli İmam Hatip ortaokulunda bulunan Atatürk büstüne çelenk konulması ile başladı. Kutlama programı Atatürk büstüne çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Program sunuculuğunu Yavuzeli İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Mustafa Ağca yaparken günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Astsubay Üstçavuş İbrahim Halil Ataoğlu’ndan geldi.

Kutlama programına Yavuzeli Kaymakam Vekili Emin Bağlı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun, Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, daire amirleri, okul müdürleri, siyasi partililer ve vatandaşlar katıldı.