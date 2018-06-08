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08 Haziran 2018 15:02

Yavuzeli’nde 5 bin 300 öğrenci karne aldı

Yavuzeli ilçesinde 5 bin 300 öğrenci karne aldıİmam Hatip Ortaokulu ve Şehit İbrahim Solak İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Yavuzeli İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, Şube Müdürü İmam Ali Eryiğit, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Yavuzeli’nde 5 bin 300 öğrenci karne aldı

08 Haziran 2018 15:02

Yavuzeli ilçesinde 5 bin 300 öğrenci karne aldı


İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit İbrahim Solak İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Yavuzeli İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, Şube Müdürü İmam Ali Eryiğit, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Ersöz, törende öğrencilerle tek tek sohbet ederek, karnelerini teslim etti. Ersöz, öğrencilere tatilini iyi değerlendirmelerini söyleyerek, kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.


Yapılan konuşmaların ardından karne dağıtımı yapıldı. İlçede 5 bin 300 öğrenci karnelerini aldı.




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