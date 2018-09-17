Yavuzeli'nde 5 bin 400 öğrenci ders başı yaptı

Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci için ders zili çalarken Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde ise 5 bin 400 öğrenci ders başı yaptı.

Ülke genelinde yaklaşık 18 milyon öğrencinin ders başı yaptı. Yavuzeli ilçesinde arken, Yavuzeli ilçesinde ise 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı bugün çalan ilk zille başladı. Üç aylık tatilin ardından okula başlayan ilçedeki toplam 4 bin 500 öğrenci sınıflardaki yerini aldı. Uzun aradan sonra arkadaşlarını tekrar gören öğrenciler, birbirlerine sarılarak hasret giderdi. Bazı veliler, ilk ders günlerinde çocuklarını yalnız bırakmadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, ilçe genelinde toplam 5 bin 400 öğrencinin yer aldığını ve 300 öğretmeninde okullarda görev aldığını kaydetti.