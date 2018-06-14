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14 Haziran 2018 18:17

Yavuzeli’nde arefe günü çocuk olmak

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi halk kabir ziyaretine koşarken, çocuklar da kabir ziyaretine gelenlerden bayram şekeri topladı.

Yavuzeli’nde arefe günü çocuk olmak

14 Haziran 2018 18:17


Arefe günü yapılan kabristan ziyaretinde vatandaşlar ölmüşlerine dualar edip, hayatını kaybeden yakınlarının mezar bakımlarını yaptı.


Yavuzeli’ndeki arefe günü en çok sevinen ise çocuklar oldu. Çocukların merak ve heyecanla bekledikleri Arefe günü vatandaşların yaptıkları kabir ziyaretleri sırasında poşet dolusu şeker topladı. Eskiden beri süregelen ve çocukların unutulmaz geleneklerinden olan kabir ziyareti esnasında şeker toplama olayı büyük ilgi görüyor. Ellerinde poşetlerle ziyarete gelenlerin yolunu bekleyen, dağıtılan şekerlerden almak için birbirleriyle yarışan çocuklar renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.




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