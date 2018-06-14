Yavuzeli’nde arefe günü çocuk olmak

Arefe günü yapılan kabristan ziyaretinde vatandaşlar ölmüşlerine dualar edip, hayatını kaybeden yakınlarının mezar bakımlarını yaptı.

Yavuzeli’ndeki arefe günü en çok sevinen ise çocuklar oldu. Çocukların merak ve heyecanla bekledikleri Arefe günü vatandaşların yaptıkları kabir ziyaretleri sırasında poşet dolusu şeker topladı. Eskiden beri süregelen ve çocukların unutulmaz geleneklerinden olan kabir ziyareti esnasında şeker toplama olayı büyük ilgi görüyor. Ellerinde poşetlerle ziyarete gelenlerin yolunu bekleyen, dağıtılan şekerlerden almak için birbirleriyle yarışan çocuklar renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.