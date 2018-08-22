Yavuzeli’nde bayramlaşma

Yavuzeli Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen bayramlaşma programına, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Jandarma Komutan vekili Astsubay Kıdemli Baş Çavuş Nedim Siverekli, İlçe Emniyet Amir vekili Komiser Müslüm Arslan, Belediye Başkanı M. Kemal Sakaroğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Bağcı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, ülkenin son dönemlerde geçtiği zorlu sürece dikkat çekerek, "Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken günler geçiriyoruz. Gelişen güçlü ülkemizi önce törörle parçalamaya çalıştılar şimdi ise ekonomi ile yıpratmaya çalışıyorlar ama biz her zamanki gibi bir ve beraber olarak onunda üstesinden geleceğiz ve kuru soğan ve ekmek yiyerek büyümeye devam edeceğiz bizi kimse asla yıpratamaz Bayramın barış, huzur getirmesini diliyorum. Tüm Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutluyorum" dedi. Programda katılımcılara ikramlar yapıldı. Bayram nedeniyle ilçe dışından gelen misafirler ile sohbetler edilerek hasret giderildi.

Program sonunda ise protokol ilçe Jandarma komutanlığı ve ilçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret etti.