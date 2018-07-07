Yavuzeli’nde kan bağışı kampanyası

Toplanan 82 ünite kan Türkiye Kızılay Derneği Gaziantep Kızılay Kan Toplama Merkezi görevlileri tarafından alınırken, kampanyaya destek veren daire amirleri ve vatandaşlara teşekkür edildi.

"Kan Acil Değil, Sürekli İhtiyaçtır" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına Yavuzelili vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yavuzeli İlçe Kaymakamlığı ve Kızılay tarafından ortaklaşa düzenlenen kampanya Mustafa Taşar Meydanın’da 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Kan bağışına ilçe merkezindeki çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiğini belirten yetkililer, 82 ünite kan bağışı sağlandığını ve bir ünite kanın üç kişinin hayatını kurtardığını vurguladılar. Yetkililer kan bağışında bulunan herkese teşekkür ederken, vatandaşlar da kan bağışı kampanyasında görev alan 1 doktor ile 5 sağlık personelini gayretleri için takdir etti.