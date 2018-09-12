İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yavuzeli'nde öğrencilere diş fırçası ve macunu dağıtıldı

Gaziantep2in Yavuzeli İlçesinde Gap projesi destekli Yavuzeli İlçe Kaymakamlığı, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilçede devlet okullarında eğitim ve öğretim gören 4 bin 300 öğrenciye diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.


Şehit İbrahim Solak İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere diş fırçası ve macunu dağıtan Yavuzeli Kaymakamı Murtaza Ersöz, ağız ve diş sağlığının önemi konusunda çocuklara bilgiler verdi. Dişlerin günde en az üç kez fırçalanması gerektiğini ifade eden Ersöz, diş hastalıkları vücutta pek çok rahatsızlığın kaynağı olabildiğini vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.