Yavuzeli'nde öğrencilere diş fırçası ve macunu dağıtıldı

Gaziantep2in Yavuzeli İlçesinde Gap projesi destekli Yavuzeli İlçe Kaymakamlığı, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilçede devlet okullarında eğitim ve öğretim gören 4 bin 300 öğrenciye diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.
Şehit İbrahim Solak İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere diş fırçası ve macunu dağıtan Yavuzeli Kaymakamı Murtaza Ersöz, ağız ve diş sağlığının önemi konusunda çocuklara bilgiler verdi. Dişlerin günde en az üç kez fırçalanması gerektiğini ifade eden Ersöz, diş hastalıkları vücutta pek çok rahatsızlığın kaynağı olabildiğini vurguladı.