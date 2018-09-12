Yavuzeli'nde öğrencilere diş fırçası ve macunu dağıtıldı

Şehit İbrahim Solak İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere diş fırçası ve macunu dağıtan Yavuzeli Kaymakamı Murtaza Ersöz, ağız ve diş sağlığının önemi konusunda çocuklara bilgiler verdi. Dişlerin günde en az üç kez fırçalanması gerektiğini ifade eden Ersöz, diş hastalıkları vücutta pek çok rahatsızlığın kaynağı olabildiğini vurguladı.