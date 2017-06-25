Yavuzeli’nde Ramazan Bayramı Kutlamaları

İlk toplu bayramlaşmalar bayram namazı sonrası camilerde yapıldı.

Halk ile bayramlaşma buluşması Yavuzeli Belediyesi Düğün Salonu’nda yapıldı. Bayramlaşmaya, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Yavuzeli Kaymakamı Murtaza Ersöz, Belediye Başkanı M. Kemal Sakaroğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Nedim Siverekli, İlçe Emniyet Vekili Komiser Yardımcısı İbrahim Ağıllı, siyasi parti ilçe yönetimleri, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Düğün Salonu’nda yapılan bayramlaşma toplantısında, Ak parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz ve Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, birlik ve beraberlik mesajlarının yer aldığı konuşmalar yaptı. Konuşmalar sonrası bayramlaşma yapıldı. Bayramlaşma programı sonrasında protokol üyeleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğine giderek, görevleri başında bulunan asker ve polislerle tek tek bayramlaştı.