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25 Aralık 2017 10:03

Yavuzeli’nde yağmur yüzleri güldürdü

Son yılların en kurak mevsimini yaşayan Yavuzeli’nde yağan yağmur vatandaşların yüzünü güldürdü.

Yavuzeli’nde yağmur yüzleri güldürdü

25 Aralık 2017 10:03


Yavuzeli’nde yaklaşık üç gündür aralıklarla yağan sağanak etkili oluyor. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmura en çok sevinenler ise çiftçiler oldu. Yavuzeli’nde bu yıl örnek çiftçilerden olan Osman Yılmaz, son dönemlerde havaların çok kurak geçtiğini, yağan son yağmurların ise kendilerini umutlandırdığını ifade etti. Yapılan duaların kabul olduğunu belirten Yılmaz, nohut, mercimek, soğan, arpa ve buğday gibi ürünlerin bu yıl bereketli olmasını diledi.




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