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18 Eylül 2017 19:36

Yavuzeli’nde yeni eğitim öğretim yılı başladı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde yeni öğretim yılı düzenlenen törenle başladıTören, İmam Hatip Ortaokulu’nda bulunan Atatürk büstüne çelenk konulması ile başladı.

Yavuzeli’nde yeni eğitim öğretim yılı başladı

18 Eylül 2017 19:36

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde yeni öğretim yılı düzenlenen törenle başladı


Tören, İmam Hatip Ortaokulu’nda bulunan Atatürk büstüne çelenk konulması ile başladı. Program İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık’ın Atatürk büstüne çelenk konulması ile başladı. Ardından Saygı duruşunda bulunan tören, İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. İlk zilin çalınması ile çocuklar, ders başı yaptı. Törene, Yavuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, Milli Eğitim Şube Müdürü İmam Ali Eryiğit, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.


Ülke genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci bulunurken Yavuzeli ilçe genelinde 5 bin 300 öğrenci okula başladı. Bazı öğrenciler ise birbirlerine ve öğretmenlerine sarılarak hasret giderirken, ilçedeki okullarda toplam 300 öğretmen görev yaptığı öğrenildi.




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