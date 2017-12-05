Yavuzeli’nden Kızılaya 96 ünite kan

Türkiye Kızılay Derneği Gaziantep Kızılay Kan Toplama Merkezi görevlileri tarafından alındı.

"Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mustafa Taşar Meydanın da 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşen kan bağışına Yavuzeli İlçe halkının yoğun ilgisi ile başlarken ilçeye bağlı köy mahalle muhtarları, başta olmak üzere yoğun ilgi gördü. 96 ünite kan bağışı yapılan kampanya ile ilgili bilgi veren Yavuzeli İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz başta olmak Üzere İlçe Jandarma Komutanı İlçe Emniyet, daire amirleri, muhtarlar yetkililer, bir ünite kanın üç kişinin hayatını kurtardığını belirterek bağışta bulunan herkse teşekkür etti.