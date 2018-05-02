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02 Mayıs 2018 16:06

Yavuzeli’ne düşen yıldırım 6 evi elektriksiz bıraktı

Yavuzeli ilçe merkezinde elektrik direğine düşen yıldırım, 6 evi elektriksiz bıraktı.

Yavuzeli’ne düşen yıldırım 6 evi elektriksiz bıraktı

02 Mayıs 2018 16:06

Gece boyu elektrik verilemeyen evlere yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından elektrik verildi.


Yavuzeli ilçesinde gece gök gürültüsü ve şimşek ile birlikte yağış etkili oldu. Kentte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şimşek ve gök gürültüsünün yanı sıra Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan elektrik direğine düşen yıldırım nedeniyle 6 ev elektriksiz kaldı. Direkteki sigorta fincanları ve kablolar yanarken, gece boyu elektriksiz kalan evlerde elektronik eşyalar ile evlerin dış cephelerinin de yanan nakil hatları nedeniyle büyük tahribat gördüğü öğrenildi. Sabah elektrik dağıtım şirketi yetkililerinin başlattığı ve yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından evlere yeniden elektrik verildi.




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