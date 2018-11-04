Yavuzelispor oyuncuları 6 yıl sonra anıldı

Yavuzelispor'un 6 yıl önce trafik kazasında ölen iki futbolcusu ile bir yöneticisi anıldı.

Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce il merkezinde seyir halindeyken kaza yapan takım otobüsünde hayatını kaybeden Yavuzelispor'un takım kaptanı Ali Çelik, Yönetici Cemil Yılmaz (Cuma Şanlı) ve genç sporcu Mehmet Şahin ilçede yapılan programla anıldı. Kazada ölen futbolcular ve yönetici vefatlarının 6. yıl dönümünde mezarı başında Yasin-i Şerif okutularak anıldı. Anma programına Yavuzelispor Başkanı Ramazan Çelik, vefat eden futbolcu yakınları ve futbolcular katıldı.

Yavuzelispor Başkanı Ramazan Çelik tarafından Yasin-i Şerif ve dualar okundu. Programda konuşan Çelik, “6 yıl önce 03.11.2012 günü üzücü bir kaza sonucu futbolcu ağabeyimiz takım kaptanımız Ali Çelik, yöneticimiz Cuma Şanlı ve futbolcumuz Mehmet Şahin kardeşlerimizi kaybetmiştik, Futbolcularımızı 6. ölüm yıl dönümlerinde bir kez daha rahmetle anıyoruz. Geride kalanlarına sabır diliyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız, unutmayacağız. Kaptan Ali Çelik, Cemil Yılmaz ve Mehmet Şahin kardeşimizi sizi hiç unutmayacağız, Allah mekanınızı cennet etsin" diye konuştu.