Yayıktaş ve Kabasıkız’da açılan arazi yolları çiftçileri sevindirdi

Çiftçinin işini kolaylaştırmak amacıyla kayalık alanlarda büyük zorluklarla açılan arazi yolları, çiftçilerin güzünü güldürdü.

Şehitkamil Belediyesi, Büyükşehir Yasası ile genişleyen hizmet ağı içinde yer alan mahallelere yeni yollar açıyor. Köyken mahalle statüsü kazandırılan kırsal bölgedeki alanlarda bulunan arazi yolları, Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından açılıyor. Arazi yollarına ulaşımda yaşanan sıkıntılar, açılan yeni yollarla ortadan kaldırılıyor. Son olarak Yayıktaş ve Kabasakız mahallelerinde çiftçilerin işini kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdüren Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; dağ, taş, tepe, yamaç demeden arazi yollarını açıyor. Kayalık alanlarda büyük zorluklarla açılan arazi yolları, çiftçileri hasat öncesi memnun etti.

Çiftçilerimiz arazisine artık kolayca ulaşabiliyorlar

Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yayıktaş Mahalle Muhtarı Adem Yüceler, “Bu zamana kadar bizim buralara hiç böyle hizmet gelmedi. Şimdi yapılan hizmetten çok memnunuz. Şehitkamil Belediyemiz, isteklerimizi hiçbir zaman geri çevirmiyor. Belediyemiz; dağ, taş, kayalık demeden çiftçilerimiz için bütün engelleri aşarak arazi yollarını açıyor. Çiftçilerimiz daha önceleri hayvanlarla güçlükle gittikleri arazilerine, şimdi arabaları, traktörleri ile rahat bir şekilde ulaşımını sağlıyor. Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşlarımız için elinden gelen tüm imkanı sunmaya çalışıyor. Yapılan hizmetlerden hem bizler çok memnunuz hem de vatandaşlarımız çok memnun. Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan hizmetten çok memnunuz

Arazi yollarının kapalı olduğu dönemde çok fazla zorluk yaşadıklarını dile getiren Kabasakız mahalle sakinlerinden Habip Gezer, “Öncelikle Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine biz çiftçileri düşünerek yapmış olduğu arazi yolu açma çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Daha önceleri dağlık alanda bulunan arazilerimize gitmek için büyük zorluklar çekiyorduk. Arazilerimize hayvanlarla bile zor geliyorduk. Belediyemiz, bizler için dağı taşı delip hizmeti ayaklarımıza kadar getiriyor. Dağ, taş, tepe, yamaç demeden arazi yollarımız açılıyor. Bundan sonra bahçelerimize, arazilerimize rahatlıkla araçlarımızla gidip gelme imkanı bulacağız. Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Bu tür hizmetlerin de devamını diliyorum” diye konuştu.