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04 Temmuz 2018 11:02

Yayılan koku üzerine çöp ev ortaya çıktı

Gaziantep’te komşuların kötü ve pis koku üzerine şikayet etmesi ile çöp ev bulundu.

Yayılan koku üzerine çöp ev ortaya çıktı

04 Temmuz 2018 11:02

Yalnız yaşayan Sultan Aksu’ya ait ev, ekipler tarafından temizlenerek yaşlı kadına teslim edildi.


Sultan Aksu’nun evinde oluşan kötü ve pis koku üzerine vatandaşların şikayette bulunması üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, durumu Büyükşehir Belediyesi Evde Yaşam Destek Birim’ne bildirdi. Hemen harekete geçen Evde Yaşam Destek Birimi; yaşlı teyzenin sosyal incelemesini gerçekleştirildikten sonra yapılması gerekenleri tespit ederek çalışmalara başladı. Evde kullandığı eşyaları çok sınırlı olan Sultan teyzenin, öncelikle tüm eşyaları dışarıya çıkartıldı. Bahçesine atılan çöpler ve kullanılamaz durumdaki eşyaları çöp toplama ekipleri ile yapılan kordoneli çalışma sonucunda tahliye edildi. Evin alçı ve duvar boyama işleri gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri tarafından ilaçlaması yapılan ev sonrasında Evde Yaşama Destek ekipleri tarafından köşe bucak temizlendi. Yatağının kullanıma uygun olmadığı tespit edilen Aksu’ya yatak, yorgan, halı, perde temini yapılarak yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Yaşam koşulları elverişsiz olan Sultan Aksu’nun evinde ilaçlama, boya-badana, çöp alma gibi birçok temizliği yapan Evde Yaşam Birimi ekipleri, Sultan Aksu’ya temiz bir yaşam alanı bıraktı.


Sultan teyzenin mutluluk gözyaşları içerisinde ‘benim kızım’ dediği Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in her alanda insan hayatına dokunduğunu yaptıkları ile insan rızası kazandığını söyleyerek teşekkür etti.




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