Yaz aylarında böbrek taşı uyarısı

Özel Deva Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Reşat Demir, böbrek taşının, böbreğin süzdüğü idrarın toplandığı ve vücut dışına doğru atıldığı kanalların içinde oluşan mineral içerikli partiküllerin farklı nedenlerle birleşmesi ve büyümesi sonrasında oluşan sert bileşikler olduğunu hatırlatarak, beslenme ve genetik yatkınlığın yanı sıra coğrafi faktörlerin de taş oluşumunda etkili olduğunu söyledi. Yaz aylarında böbrek taşı hastalığına sık rastlandığını söyleyen Demir, "Hava sıcaklığı ve taş oluşumu doğru orantılı. Bu nedenle yaz aylarında hastalığa daha sıklıkla rastlanıyor” dedi.

Taş oluşumunda rol oynayan pek çok faktörün olmasına karşın kesin nedenin tam olarak bilinmediğine değinen Op. Dr. Mehmet Reşat Demir, “Genetik yatkınlık, taş oluşumundaki en önemli risk faktörüdür. Böbrek taşı hastalığı olan hastaların birinci derece yakınlarında yüzde 10-40 arasında değişen oranlarda taş hastalığı öyküsü vardır. Coğrafi faktörler de taş oluşumunda etkilidir. Taş hastalığı sıcak bölgelerde daha sık görülüyor. Erkek cinsiyette üriner sistem taş hastalığı daha fazla görülür. Erkeklerde kadınlardan üç kat fazla görülmesine karşın çocuk yaşlarda hastalık her iki cinste de aynı oranda görülüyor” şeklinde konuştu.

Taş hastalığı ve hava sıcaklığı arasındaki ilişkinin eskiden beri bilindiğini anlatan Reşat Demir, "Sürekli sıcağa maruz kalan makinistlerde, taş hastalığı görülme sıklığı normal popülasyona göre 3-4 kat daha fazla. Hava sıcaklığı ve taş hastalığı görülme sıklığı arasındaki doğru orantı, terleme sonucu sıvı kaybına bağlı daha konsantre idrardaki, kristalizasyon süreci ile ilişkilendiriliyor. Bu nedenle özellikle aile büyüklerinde üriner sistem taş hastalığı olanlar mümkün olduğunca sıcaktan uzak durmalı ve kalacaksa daha fazla su tüketilmeli” ifadelerini kullandı.

Böbrek taşında laser ve urs teknolojisi

Demir, böbrek taşı tedavisiyle ilgili merak edilenler ve başarıyla kullanılan “Holmium Laser ve Flexible URS” teknolojisi hakkında da bilgi verdi. Demir, "Her yıl milyonlarca insan taş hastalığı nedeniyle üroloji uzmanı veya acil servis hekimlerine başvuruyor. Böbrek taşları ve idrar yolları, ürolojik hastalıklar içinde yüzyıllardır en ağrılı hastalıktır. Geçmişte taş tedavisi sadece açık cerrahi işlem ile yapılırken, daha sonraki yıllarda teknolojik gelişmeler ESWL ve üreterorenoskopi (URS) gibi seçenekler üroloji pratiğine girmiştir. Endoskopik yöntemlerde çok çeşitli taş kırma cihazları kullanılabilmektedir. Başta böbrek, üreter ve mesane taşları tedavisi olmak üzere, üst idrar yolu (üreter) darlıkları, alt idrar yolu (üretra) darlıkları, idrar yolu tümörleri, dış genital lezyonların tedavisi Holmium Lazer ve Flexible URS Teknolojisinin kullanım alanları arasında yer almaktadır. Bilinen en güçlü ve en güvenli taş kırma cihazımızla yapılan işlemler kanamasızdır, hastaya hiçbir zarar vermez ve işlem sonu ağrı yok denecek kadar azdır" dedi.

Böbrek sağlığında dikkat edilmesi gerekenler

Op. Dr. Demir, böbrek sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenler konusunda ise, "Kan şekeri belirli aralıklarla kontrol edilmeli, kan basıncınızı takip edin. Sağlıklı beslenin ve tuz alımını sınırlayın. Yeterli su tüketerek böbreklerinizi koruyun. Sigarayı bırakın ve içilen ortamlardan uzak durun. Gereksiz yere ağrı kesici ve antibiyotik kullanmayın. Taş ve idrar yolu enfeksiyonlarının nedenini öğrenin. Düzenli egzersiz yapın" ifadelerine yer verdi.