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03 Temmuz 2017 10:14

Yaz bilim atölyeleri ve teleskopla gökyüzü gözlemleri başlıyor

Gezegenevi ve Bilim Merkezinde ücretsiz “Yaz Bilim Atölyeleri ve Teleskopla Gökyüzü Gözlemleri” başlıyor.

Yaz bilim atölyeleri ve teleskopla gökyüzü gözlemleri başlıyor

03 Temmuz 2017 10:14


Yaz tatilinde de 5-14 yaş grubu çocuk ve gençleri zamanlarını dolu dolu geçirebilecekleri keyifli yaz atölyeleri bekliyor.


Çocuklar, bir yandan eğlenirken bir yandan bilim ve teknolojiyle tanışacaklar. Bilim ve teknolojinin sandıkları kadar zor ve anlaşılmaz olmadığını, kolay ve eğlenceli yöntemlerle öğrenilebileceğini kavrayacaklar.


Kendisine daha fazla güvenen, takım çalışması ve işbirliği yapabilen, bilgi ve donanımları paylaşabilen, etkileşimli öğrenebilen, analitik düşünebilen ve sorgulayan bireyler olma yolunda bir adım atmış olacaklar. Astronomi, robotik ve kodlama, mühendislik ve teknoloji, yaratıcılık ve el becerileri, fizik ve kimyanın eğlenceli yüzü başlıkları altında 56 ücretsiz atölye açılacak.


Çocuk ve gençlerimizin gelecekle ilgili hayallerinde bilim ve teknoloji de yer alacak. Bu amaçla hazırlanan, çılgın ve eğlenceli yaz atölyeleri 10 Temmuz 2017’de başlayıp, 25 Ağustos 2017’de bitecek. Temmuz ve Ağustos aylarında da teleskopla gökyüzü gözlemleri düzenlenecek.


Kayıtlar Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ve Gaziantep Gezegenevi ve Bilim Merkezinin internet sayfaları üzerinden online yapılacak.




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