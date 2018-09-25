Yaz boyunca ürettiler şimdi de sergiliyorlar

Kadınların kendi ayakları üzerinde durmaları ve aile ekonomilerine destek olabilmeleri adına yıl içerisinde çok sayıda kurs açarak mesleki eğitimler veren Şehitkamil Belediyesi, yaz aylarında da kadınları unutmadı. Kadınların yaz aylarını değerlendirmeleri için Seyrantepe Aile Merkezinde çeşitli el beceri kursları açan Şehitkamil Belediyesi, 2 ay boyunca kadınlara eğitim verdi. Mefruşat, tel kırma, kanaviçe, rölyef ve ahşap boyama kurslarına yoğun ilgi gösteren kadınalar, öğrendikleri bilgiler ışığında hazırladıkları eserleri görücüye çıkardı. Seyrantepe Aile Merkezindeki serginin açılışını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu yaptı. 30 kadın tarafından hazırlanan ve sergilenen eserleri tek tek inceleyen Fadıloğlu, çalışmaları çok başarılı bulduğunu ifade etti.

Üretimden yana tavır koymamız lazım

Kadınların üretime dahil olmaları gerektiğini ve bu durumun gerçekleşmesi adına üzerlerine düşeni yapma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çalışma ve üretme çağında olan her aile ferdinin üretim yapması gerektiğini söyledi. Asıl amaçlarının kadınların aile ekonomilerine destek verecek güce erişmesini sağlamak olduğunun altını çizen Fadıloğlu, “Bu sene yaz aylarında da hanım kardeşlerimizin eğitimlerini devam ettirdik. Normal şartlarda yıl içerisinde Halk Eğitim Merkezimiz ile yaptığımız faaliyetlerde sertifika programlarının yanı sıra yaz aylarındaki ara boşluk dönemde de talep eden vatandaşlarımızın burada mefruşat, tel kırma, kanaviçe, rölyef, ahşap boyama çalışmalarını devam ettirmek için kurs açtık. 2 aylık kısa süre içerisinde bile çok güzel eserler ortaya çıkarmışlar. Ülkemizin daha ileri noktalara gidebilmesi adına üretimden yana tavır koymamız lazım. Çalışma ve üretme çağında olan aile bireylerinin her biri bütçeye katkıda bulunmalıdır. Burada da özelikle hanım kardeşlerimizin dikiş-nakış, mefruşatla ilgili bir şeyler üretip bu ürünleri paraya çevirerek aile bütçelerine katkı sağlamaları bizim projemizin ana amacıydı. Yıl içerisindeki faaliyetlerimizin yanı sıra yaz aylarında da bu faaliyetlerimizi devam ettirdik. Emeği geçen tüm hocalarımıza, velilerimize ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Aile merkezlerimizde ki bu tür faaliyetlerimizi devam ettireceğiz” diye konuştu.