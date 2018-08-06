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06 Ağustos 2018 15:45

Yaz keyfiniz göz sağlığınızdan etmesin

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Yrd.

Yaz keyfiniz göz sağlığınızdan etmesin

06 Ağustos 2018 15:45

Doç. Dr. Burak Bilgin kırmızı gözün en sık rastlanan sebeplerinden biri olan konjonktivit (göz iltihabı), göz yüzeyinin enfeksiyonuna bağlı olarak ortaya çıktığını söyledi.


Konjonktivitin sadece havuzlardan değil, yeteri kadar temiz olmayan denizlerden de bulaşabileceğinin altını çizen Yrd. Doç. Dr. Burak Bilgin, göz sağlığı açısından hijyenine güvenilmeyen havuzlara ve denizlere girilmemesi konusunda uyararak, Deniz gözlüğü ve maske kullanarak gözleri mikrobial konjonktivitten ve tahriş edici maddelerden korumanın mümkün olduğunu belirtti.


Bu belirtilere dikkat


Konjonktivitin gözlerde kızarıklık, kaşınma, batma, yanma, çapaklanma, sulanma, ışığa karşı hassasiyet ve görme bozukluğu gibi belirtiler göstererek ortaya çıktığını söyledi. Dr. Bilgin, “Kişinin iş ve sosyal hayatını yakından etkileyerek son derece rahatsız eden konjonktivit, çoğunlukla kendiliğinden iyileşebildiği gibi çok ağır enfeksiyonlarda ciddi sorunlara zemin hazırlayabilir. Özellikle bazı vakalar bulanık görmeye ve korneada kalıcı lekelere sebep olabiliyor. Bu nedenle benzer şikâyetleri olan kişilerin vakit kaybetmeden uzman bir göz hekimine başvurulması büyük önem taşıyor” dedi.


Mikrobialkonjonktivitin bulaşıcı olduğunu vurgulayan Burak Bilgin, “Çocuklarda bakteriyel, yetişkinlerde ise viralkonjonktivit daha sık görülüyor. Virüslere bağlı konjonktivitlerde enfeksiyon sebeplerinin başında ise adeno virüsler geliyor. Çevresel etkenlere dirençli olması açısından önem taşıyan adenovirüsler oda ısısında haftalarca kalabildiği için bulaşma riski de artıyor. Konjonktivitte şikayetler geçinceye kadar havuz ve denizden uzak durulması gerekiyor. Tedavi süresince hekim tarafından iltihap giderici ve kimi zaman da kortizonlu ilaçlar kullanılabiliyor. Ancak hastanın göz şikayetlerinin rahatlatılması açısından soğuk uygulama yapılabileceği gibi yine doktor tavsiyesiyle suni gözyaşı da kullanılabilir” diye konuştu.




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