Yaz spor okullarında 4 bin 500 öğrenci mezun oldu

Şahinbey Belediyesi Akken Spor Salonunda yapılan mezuniyet törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, protokol üyeleri, hocalar, öğrenciler ve aileler katıldı. Törende hazır bulunan basketbol, futbol, voleybol, hentbol, tenis, masa tenisi, tekvando, karate, boks, judo, badminton, yüzme, atletizm, jimnastik, satranç ve halk oyunlarından oluşan 14 ayrı spor dalından mezun öğrenciler alanda gösteri yapmayı da ihmal etmedi. Törende hazır bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencileri ve ailelerini tebrik ederken, “Gençlerimizin spor yapmasını biz çok önemsiyoruz. Onların sağlıklı bir şekilde yetişmesi, kötü alışkanlıklardan uzak kalması, gelişimini doğru bir şekilde tamamlaması ve hayat disiplini açısından spor yapması gerçekten çok önemlidir. Biz de bu nedenle yaz spor okullarımızda toplam 14 ayrı branşta gençlerimize eğitim verdik. Yaklaşık 4 bin 500 öğrencimiz bu yaz spor okulu etkinliğimizden faydalandı. Burada öğrencilerimize futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, masa tenisi, tekvando, karate, kick boks, judo, badminton, yüzme, atletizm, jimnastik, satranç ve halk oyunları dallarında gençlerimiz spor yaptılar. Ben bütün genç öğrencilerimiz kutluyorum. Onlara eğitim veren hocalarımıza ve çocuklarımızın ailelerine teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmasının ardından öğrencilerden biriyle masa tenisi maçı yapan Tahmazoğlu, diğer öğrencilerin gösterilerini izlemeyi de ihmal etmedi.

Yaklaşık 4 bin 500 öğrencinin mezun olduğu yaz spor okulları mezuniyet töreni öğrencilere sertifika ve hediyelerin verilmesinin ardından yapılan toplu fotoğraf çekimleriyle son buldu.