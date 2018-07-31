Yaz spor okullarında 9 binin üzerinde sporcu eğitim görüyor

12 farklı tesiste gerçekleştirilen branşa özgü eğitimlerde çocuk ve genç yaştaki binlerce sporcu yaz tatillerini mutlu ve sağlıklı bir şekilde değerlendiriyor.

2017-2018 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin hemen ardından çocukların ve gençlerin yaz tatillerini daha verimli geçirebilmeleri, sporla tanışmaları ve branşlara özgü yetenekli sporcuların tespit edilebilmesi adına Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 2018 yaz spor okullarında 12 farklı tesiste, 7 farklı branşta, 9 bin 258 sporcu öğrenci eğitim görüyor. Basketbol, badminton, futbol, geleneksel çocuk oyunları, temel cimnastik, satranç ve yüzme branşlarında gerçekleştirilen eğitimler esnasında katılımcı öğrenciler yeteneklerini sergileme ve branşlara özgü yeni kazanımlar elde etme imkanı bulurken, tribünde onlara eğitim süreçlerinin başından itibaren büyük destek veren öğrenci velileri, gerçekleştirilen çalışmalardan bir hayli memnun.

Tribünden gelen büyük destek spor alanlarında başarı sağladı

Yaz spor okulu çalışmalarının başarıyla sürdürülmesinde en büyük payın öğrenci velilerine ait olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcu, antrenör ve veli uyumunun sporcunun icra ettiği branşta gelişimi adına büyük rol oynadığını söyledi. 2018 yaz spor okulu çalışmalarını değerlendiren Fadıloğlu, “Çocuklarımız ve gençlerimiz eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte başlayan yaz tatili sürecinde yüzme havuzlarımızda, futbol sahalarımızda, çok amaçlı spor salonumuzda ve ilçemizin farklı noktalarında faaliyetlerini sürdüren spor merkezlerimizde gerçekleştirilen yaz spor okulu çalışmalarına büyük ilgi gösterdiler. 7 farklı branşta gerçekleştirilen spor okulu eğitimleri ve yaz kamplarımızdan 10 bine yakın sporcu öğrencimiz yararlanıyor. Eğitimlerin ve kampların gerçekleştirildiği 12 farklı tesiste görevli tüm eğitimlerimiz, sporcularımızın gelişimleri adına büyük çaba sarf ediyorlar. Spor okulları, altyapının yani şampiyonluklara, büyük başarılara giden noktada işin mutfağının temellerini oluşturuyor. Çocuklarımız bu mecrada sporla tanışıyor. Eğitim sürecinde gerçekleştirilen kültürel ve sosyal etkinliklerle sportif faaliyetlere güçlü bir bağ kuruyorlar. Tabi bu noktada tribünlerden gelen büyük destek spor alanlarında başarıyı beraberinde getiriyor. Yeşil sahalarda, parke üzerinde, kortlarda, kulvarlarda bir başarı söz konusuysa burada en büyük pay değerli öğrenci velilerimizin. Geleneksel hale getirdiğimiz spor okulu çalışmalarında sporla tanışıp Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarına uzanan sporcularımız var. Sportif başarıların elde edilmesinde ve sporcuların gelişiminde sporcu, antrenör ve veli uyumu büyük rol oynuyor. Eylül ayının 2. haftasında sona erecek olan spor okulu çalışmaları içerisinde farklı branşlarda müsabakalara, eğlenceli yarışmalara ve şenliklere de yer veriyoruz. Gerçekleştirilen eğitimlerin, yapılan antrenmanların süreklilik arz etmesi adına spor okullarında eğitim süreci kış spor okulu çalışmalarıyla devam edecek. Tüm sporcu öğrencilerimize spor yaşamlarında başarılar diliyorum. Değerli sporcu velilerimize bu noktada gösterdikleri büyük ilgi, alaka ve fedakarlıklardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.