Yaz spor okulu kayıtlarına yoğun ilgi

Kayıtların başladığı günden itibaren vatandaşlardan yoğun ilgi gören spor okullarında 7 farklı branşta binlerce sporcuya eğitim verilecek.

Şehitkamil Belediyesi yaz spor okullarında kayıt kabul süreci büyük bir ilgiyle devam ediyor. Her yıl binlerce öğrencinin spor yapmak için tercih ettiği Şehitkamil Belediyesi spor okulları, bu yıl da 12 farklı tesiste, 7 farklı branşta çocuk ve genç yaştaki binlerce öğrenciyi sportif etkinliklerle buluşturacak. Basketbol, badminton, futbol, geleneksel çocuk oyunları, temel cimnastik, satranç ve yüzme branşlarında gerçekleştirilecek eğitimler, 20 Haziran 2018 tarihinde başlayacak ve 10 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek. Branşlara özgü eğitim faaliyetlerinin yanı sıra kültürel ve sosyal etkinliklerin de gerçekleştirileceği yaz spor okullarında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek ölçümlerle yetenekli sporcular tespit edilerek müsabık takımlara yönlendirilecek.

“Velilerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum”

Çocuklarının yaz tatillerini sporla birlikte daha eğlenceli ve sağlıklı bir şekilde geçirmelerini isteyen velilerin kayıt kabul sürecinin başında yaz spor okullarına büyük ilgi gösterdiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, duyarlılıklarından dolayı tüm anne ve babalara teşekkür etti.

Başkan Fadıloğlu, 2018 yılı yaz spor okullarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Spor okulları yaz tatilinde olan öğrencilerin farklı branşlarda kendilerini geliştirebilecekleri ve boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirebilecekleri bir faaliyet. Yaz döneminde spor alanında gerçekleştirilen uygulamalı ve teorik eğitimler neticesinde farklı branşlara ilgisi ve yeteneği olan sporcu öğrencilerimizi tespit ederek Gaziantep ve Türk Sporuna kazandırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. 2018 yılı yaz spor okullarında 12 farklı tesiste çocuk ve genç yaştaki binlerce öğrencimizi misafir edeceğiz. Yaz okulu kayıt kabul sürecinin hemen başında değerli velilerimiz kayıtlara büyük ilgi gösterdiler. Tüm anne ve babalara göstermiş oldukları büyük duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Yaz spor okulu süresince katılımcı öğrencilerimiz branşlara özgü spor eğitiminin yanı sıra kültürel ve sosyal etkinliklere katılacaklar. Haftanın 7 günü boyunca devam edecek olan eğitimler farklı yaş gruplarına ve seviyelere göre planlandı. Daha önce kış spor okullarımızda eğitim gören sporcu öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilmeleri adına 2. kademe branş eğitimlerine süreç içerisinde yer verdik. Kontenjanların elverdiği ölçüde kayıt kabul süreci 13 Haziran 2018 tarihine kadar devam edecek. Yaz spor okullarında görev yapacak ve çalışmalara katılacak tüm eğitmenlerimize ve sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum” dedi.

Her yaşta spor Şehitkamil’de

20 Haziran 2018 tarihinde başlayacak yaz spor okulu süreciyle birlikte Şehitkamil Belediyesi bünyesine faaliyet gösteren erkek ve bayan spor merkezleri de yaz programlarıyla üyelerine kapılarını açmaya devam edecek. 18 farklı noktada hizmet veren spor merkezlerinde pilates, step, aerobik, zumba, fitness çalışmaları gerçekleştirilecek. Şehitkamil Belediyesi Spor Merkezleri sorumlusu Canan Sever, spormerkezlerinde her yaş grubuna yönelik bir spor faaliyetinin olduğunu söyledi. Sever, “Yaz spor okullarımızda temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları etkinliklerinde henüz 5 yaşında olan bir sporcumuzun eğitimlere katılımı söz konusuyken spor merkezlerimizde yetişkin yaş gruplarına da farklı branşlarda eğitimler veriyoruz. Şehitkamil’de her yaş grubuna uygun bir spor dalı ve etkinliği mevcut” ifadelerini kullandı.