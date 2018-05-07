Yazar Ahmet Ümit GAÜN’de öğrencilerle buluştu

Geleneksel Bilim Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Nuri Gültekin’in modaratörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Yazar Ahmet Ümit, “Bir Sanatçının Gözünden Hayat, Mülteci ve Çocuk” konulu söyleşinin konuğu oldu.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleştirilen söyleşinin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Yazar Ahmet Ümit ile Geleneksel Bilim Kültür ve Sanat Şenliklerinin açılışını başlatıyoruz” diyerek, bu yıl bilim, kültür, sanat ve diğer etkinliklerin Gaziantep Üniversitesinde doyasıya yaşanacağını söyledi.

Prof. Dr. Gür, “Her türlü etkinliği tartışarak ama kavga etmeden, toleransı yüksek bir düzeyde, farklılıklarımızı içinde barındırarak, farklılıklarımızı çeşitlilik görüp zenginlik olarak algılayarak üniversitemizde bulunan 56 bin öğrenci, 4 bin 200 uluslararası öğrencisi ve 108 ülkeden birleşmiş milletler gibi rengarenk din, dil ve ırk ayrımı yapmadan huzur ve barış içerisinde yaşayan, bu öğrencilerimize farklı, güzel ama aynı zamanda bizim sosyolojimize uygun insanların diliyle dinleyeceğiz” dedi.

Yazar Ahmet Ümit’in Gaziantepli olması nedeniyle bölgenin sosyolojisini çok iyi bildiğini söyleyen Prof. Dr. Gür, “Ahmet Ümit, kültürüne hakim ve kültüründen kopmadan, üstenci bakış açısıyla değil tam tersine topluma dokunarak eserlerini yazıyor, o yüzden etki alanı geniş. 3 Buçuk milyonluk mültecisi olan misafirlerini ağırladığımız bu toplumda hep şunu söylüyorum; o kadar çok hikayeler var ki, maalesef toplumsal olarak dünyaya yansıtamıyoruz. Amerika, Vietnam’da yenilmiş olmasına rağmen Hollywood filmleriyle algıları ters-yüz ederek sanki başarı kazanmış gibi olmayan hikayeler üretiyor. 3 Buçuk milyon insanı sosyolojik olarak barındırıyoruz. Bunların her birisinin bir hikayesi var ama bu hikayeleri ne eserlerimize ne de sinemamıza aktarabildik. Ahmet Ümit’in sosyolojik olarak, bu milletin bağrından bir kişi ve aynı zamanda bu toplumu çok iyi okuyan bir sanatçı olarak, onun gözüyle mülteci, hayata dokunuş ve çocuklarımızı onun gözüyle dinlemek önemlidir” dedi.

Kibre kapılmış aydından daha berbatı yoktur

“Bütün romanların anlattığı şey aslında insan ruhudur” diyen Yazar Ahmet Ümit, “Aşk, tarih, felsefe, aile, botanik, doğa, ne anlatırsanız anlatın ya da bu güne kadar ne anlatıldıysa anlatılsın, Homeros’tan bu yana sözlü ya da yazılı olarak edebiyatın kendisi bize ruhumuzu göstermeye çalışmaktadır. Ne kadar gerçekçi olursa, ne kadar estetik düzeyi yüksek olursa o kadar kalıcı olur. Mülteci meselesini gazetelerde okuyoruz, psikologlar, siyasetçiler nedenleriyle birlikte anlatıyor, neler olacağını şehir planlamacıları anlatıyor ama bir yazar olarak buradan yola çıkarak okurlarıma ve kendime nasıl bir ruha sahibiz, biz kimiz, bu kötülüğü niye yapıyoruz, neden böyle yapıyoruz sorularını sormak lazım. Yanıtlarını bilmiyorum, iyi romanlar yanıt vermezler, yanıt verdiği zaman roman olmaktan çıkar, bilimsel kitaba, politik kitaba, dinsel kitaba dönüşür. İyi romanlar okura güvenir ve okura der ki, sen araştırmalısın çünkü anlatılan hikaye senin hikayen, sen yaşayacaksın, ben yanında olmayacağım” diyerek, okuyucunun gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

“Ebediyat bağımsız olmak zorundadır” diyen Yazar Ahmet Ümit, “Entelektüel denen kişi ülke sorunları, dünya sorunları üzerine kafa yoran kişidir. Aydının çok önemli bir özelliği; aydın bağımsız olmalı, bir politik görüşü olabilir, bir siyasi parti üyesi olabilir ama o politik görüşün propagandasını yapmak, tümüyle o görüşe biat etmek aydını aydın olmaktan çıkartır, papağan, borazan yapar. Eleştirel olmak için bağımsız düşünmek lazım. Bağımsız düşünebildiğiniz zaman gerçekten bu insan ona en iyi gelen entelektüel faaliyettir. Kendini eleştirmeyenden aydın olamaz. Kibre kapılmış aydından daha berbatı yoktur” diye konuştu.

GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Nuri Gültekin’in modaratörlüğünde gerçekleşen söyleşide öğrenciler, Yazar Ahmet Ümit’e özellikle kitaplarındaki kahramanlar, merak ettikleri konular hakkında sorular yöneltti. Söyleşinin sonunda Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından günün anısına Yazar Ahmet Ümit’e hediye takdim edildi.