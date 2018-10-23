Yazar Cengiz Aytmatov panellerle anılıyor

Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunmuş yazarları tanıtmak amacıyla başlatılan "Anadolu Mektebi" projesi kapsamında Kırgız gazeteci yazar ve diplomat Cengiz Aytmatov'u anmak için paneller düzenleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle doğumunun 90. yılında ‘Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov' programı düzenlendi. Gaziantep'te üç gün boyunca düzenlenecek olan panellerde, 16 şehirden gelecek 40 öğrenci Cengiz Aytmatov'u değişik yönleri ile ele alıyor.

Programda konuşan eski Tarım Bakanı Sami Güçlü, Orta Asya yazarlarını bilmeme nedenlerinden birinin aradaki kopukluktan kaynaklandığını söyledi. Güçlü,”Bu faaliyet ile umarım ortak kültürel bağlarımızı geliştirmek zorundayız. Şöyle bir düşündüğümüz zaman Afrika'dan 3 tane yazar ismi sayacak olan içimizden bir ya da iki kişi çıkar. Afrika'dakilerin ise Türk yazarlarını bilmeleri çok zordur. Peki Türk dünyası Türk yazarları ne kadar biliyorlar dersek, o sayıda çok azdır. Biz de Orta Asya'dan yazar söyleyin deseler 3-5 tane söyleyecek kişi çok azdır. Belli yazarların haricinde saymak çok zordur, bunun nedeni de aradaki kopukluktan kaynaklanmaktadır. Bu kültürel bağı güçlendirmeden bu gelişmelerin ortaya çıkması oldukça zordur. Bu gelişmelerin olması için kültürel birlikteliğin ortak paydanın büyütülmesi gerekmektedir. Cengiz Aytmatov bu yönde bir öncüdür. Öncü olmasının sebebi de bir dünya yazarı olmasıdır” dedi.

“Umarım yeni sistem tatmin edici olur”

Güçlü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklayacağı Vizyon Belgesi ile ilgili belgeleri Türkiye'nin dikkatle beklediğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığının 3 yıllık hedef ve yaklaşımları yer alacağı program ile ilgili konuşan Güçlü, "Yeni bakanımız bugün Türkiye'nin dikkatle beklediği geleceğimize yönelik bir eğitim programı açıklaması yapacak. Büyük bir bekleyiş var. İnşallah bu program hem toplumumuzu hem de bu alanda çalışan uzmanlarımızı da tatmin eder. Ve ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu eğitimde hamle döneminin başlangıcı olarak ortaya çıkar" diye konuştu.

Öte yandan, programa katılan öğrenciler akademisyen ve yazarlarla buluşurken, etkinliğin 3 gün devam edeceği öğrenildi.