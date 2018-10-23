Yedi Başak kalpleri ısıtmaya devam edecek

Kış aylarının yaklaşması ve soğuk havalardan etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Türkiye içinde 5 bin kişiye kışlık yardımında bulunmak için “Kalpleri ISIT” çağrısıyla harekete geçti.

Yedi Başak Gaziantep ve Türkiye'deki 9 temsilciliği ile ailelere kışlık yardım ulaştırmak için hayırsever kurum, kuruluş ve vatandaşların desteği ile bu güzel çalışmayı gerçekleştirmeyi planlıyor. Dernek aynı zamanda savaşın izlerini yaşayan Suriye'nin Azez ve İdlip kırsalında da kışlık yardım çalışması yapacak. Hazırlanan kışlık yardım paketi içerisinde, battaniye, yatak, mont, bot, çizme, kişileri sıcak tutması için içlikler ve kömür bulunuyor. Yardımların ailelere rahat ve güvenli bir şekilde ulaştırılması için Gaziantep, kışlık yardım çalışması şehir merkezinde belirlenen 4 ana noktada Yedi Başak ekiplerince dağıtacak. Yardım dağıtım noktalarına gelen aileler, adlarına hazırlanmış, kışlık yardım paketlerini alacak. Özellikle yetim ve muhtaçlar başta olmak üzere yardım alan ailelerin ihtiyacının giderilmesi ile soğuk kış günlerinde sıcak bir yaşam sürmeleri sağlanacak.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Halil Karafak, bu iyilik hareketinde tüm yardımseverlerin yer almasını umut ettiğini belirterek, “Derneğimiz, ayni ve maddi yardımları, iyilik ve emanetlerinizi yurt içi ve yurt dışında, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyor. Türkiye içinde ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarımız soğuk kış şartlarında da devam edecek. Öncelikle cennet vatan Türkiye'mizde daha sonra insani kriz sahalarında yaşayan muhtaç kardeşlerimiz için yapacağımız kışlık yardım çalışmalarına tüm iyilikseverleri, yürek birliğine çağırıyorum” dedi.

Karafak, yardım faaliyetlerinin aralıksız süreceğini de dile getirerek, "Biz Yedi Başak olarak 3 kıta 9 bölgede yardım çalışmaları yürütüyoruz. Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra Suriye, Arakan, Afrika Ülkeleri, Filistin, Yemen ve insani krizin olduğu bir çok coğrafya da ki mazlum halklara yardımlarımız sürecek. Yorulmadan hayırsever halkımızın yardımlarını ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

Yedi Başak Dünya'ya iyilik taşıyor

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yurt dışındaki mazlumlara da desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Dernek, Yemen için de duyurduğu acil yardım çağrısına gelen yardım ve destekleri Yemen halkına ulaştırıyor. Yemen'de tüm acımasızlığı ile devam eden iç savaşta çocukların ölmesine, mazlum insanların çağrısına sessiz kalmayan dernek, ilk aşamada acil gıda yardımlarını bölgeye ulaştırıyor.

Genel çalışmalar hakkında da bilgilendirme yapan Yedi Başak Derneği Genel Müdürü Halil Karafak, “Yedi Başak olarak Yemen halkının yanındayız. Halkımızın derneğimize emanet ettiği iyilik ve emanetleri mazlum ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Derneğimiz bu yıl içerisinde 3 kıta 9 bölgede gerçekleştirdiği iftar ve Kurban çalışmaları ile açlık ve yoksulluk çeken mazlum ellere uzanmıştı şimdi de iç savaşın pençesinde ki Yemen ve Suriye'de deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'da gıda ve insani yardımlara devam ediyor. Şimdi soğuk kış şartlarında korunaksız çadırlarda yaşamaya mahkum edilmiş kardeşlerimize yardım için kolları sıvadık ve bir insanı bile kurtarmak insanlığı kurtarmaktır şiarı ile hareket ediyor ve tüm insanlığı bu yardım feryatlarına kulak vermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yedi Başak insani kriz bölgelerine yardım ulaştırıyor

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği daimi sürdürdüğü insani yardımlar çalışmalarına ek, çıkan acil durumlara da müdahale ederek çalışmalarını sürdürüyor. Dernek 2016 yılında kurulduktan sonra Suriye, Afrika, Filistin, Irak, Yemen, Arakan ve Endonezya'da yaşanılan acil durumlarda yardımları ile ihtiyaç sahibi halkın yanında oldu. Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus, Çobanbey'e de giderek yardımlarını mazlumlara ulaştıran Yedi Başak, yine Halep katliamının yaşandığı dönemde de bölgeye yardımlarını ulaştırmış ve ihtiyaç sahiplerinin sığındığı bir liman olmuştu. Dernek, Irak'ta Musul halkına, Filistin Gazze'de ihtiyaç sahiplerine, Afrika'daki krizlerde ve Arakan'da yaşanılan katliamlar esnasında da bölgelere hayırsever insanların emanet ve iyiliklerini ulaştırdı ve ulaştırıyor.

Yedi Başak Arakan'daki zulme karşı Gaziantep'ten anlamlı yardımlarını sürdürüyor. Halil Karafak, dernek olarak Arakanlı Müslümanları unutmuyoruz diyerek,derneğin Genel Müdürü olarak yakın geçmişte Arakan'da olduğunu ve yaşanan insani drama bizzat şahitlik edip, yaşanan zulümden dolayı acıların sürdüğü ve yaraların kapanmadığını, mülteci kamplarında çok zor şartlarda yaşam savaşının zorlu bir şekilde devam ettiğini söyledi. Myanmar hükumetinin Arakanlı Müslümanlara uyguladığı baskı ve soykırım devam ediyor. Katliamdan kaçarak nehirleri ve zorlukları aşmayı başaran Arakanlılar Bangladeş'e kurulan kamplara sığınıyor ve hayata tutunmaya çalışıyor. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği de krizin başladığı 24 Ağustos tarihinden bu yana Arakanlılara her anlamda yardım ulaştırıyor ve krizin önüne geçmek için çalışmalar yürütüyor.

Dernek, kendilerine hayırseverlerin emanet ettiği iyilik ve yardımları ihtiyaç sahibi bölgelere, mülteci kamplarına ve acil durum alanlarına ulaştırdıklarının altını çiziyor. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği insani kriz ve acil yardıma ihtiyaç duyulan her noktayı görev sahası kabul edip 3 kıta 9 bölgede, temel insani ihtiyaçlar, barınma, kışlık ihtiyaçlar, su kuyusu, sürdürülebilir kalkınma projeleri gibi bir çok alanda çalışarak, iç savaş, soykırım, açlık, yoksulluk ve acil müdahale gerektiren bir çok insani kriz noktasına insani yardımlar taşımaya devam ediyor.