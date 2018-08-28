Yedi Başak’tan ‘Kalpten Kalbe İyilik’ projesi

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği bu yılki Kurban organizasyonunu “Kalpten Kalbe İyiliktir Kurban” sloganıyla yurt içindeki Kurban çalışmaları ile birlikte 3 kıta 10 bölgede gerçekleştirdi. Kurbanlarını Yedi Başak’a bağışlayan hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından diledikleri yerde kurbanlarını kestirdiler. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 2018 yılı Kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte 10 bölgede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştırdı. Bu yıl da Kurban vesilesiyle kesim bölgelerine giden Yedi Başak gönüllüleri onları bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek oldu. Özellikle Afrika Çad’ta su kuyularının, eğitim merkezlerine destek, Kur’an-ı Kerim Dağıtımı, süt keçisi desteği gibi projelerin temelleri de kurban ziyaretlerinde atıldı.

Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine de yardımlar ulaştı

Kurban sevincini ülkemizdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle de yaşayan Yedi Başak İngiltere merkezli Islamic Relief Türkiye Temsilciliği ile birlikte Gaziantep merkez ve Nizip ilçesinde bin 860 aileye kurbanlık et ulaştırdı. Yedi Başak Şanlıurfa Temsilciliği de kestikleri 480 koçun etlerini ise, 3 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı. Öte yandan Yedi Başak Siverek ve Viranşehir Temsilcilikleri de bölgelerindeki muhtaçlara ayrılan etleri ulaştırdı.

Savaş ve kriz bölgelerine öncelik

Yedi Başak kurban çalışmasını öncelik mülteci kampları, savaş ve yoksulluk bölgelerinde gerçekleştirmeye çalıştı. Bu kapsamda Filistin, Suriye, Somali, Yemen, Bangladeş ile Arakan’da çalışmalara öncelik verildi. Yedi Başak Suriye krizinin sekizinci yılına girdiği bu kurban bayramında bağışçıların iyiliklerini Suriyeli mültecilere ulaştırdı. Uzun süredir savaş ve zülme maruz kalan Suriyeli halka kurban vesilesi ile halkımızın selamını götüren Yedi Başak onları yalnız bırakmadı.

Yedi Başak ekipleri, Müslümanlara yapılan zulmün bitmediği Arakan’da da kurban organizasyonu gerçekleştirdi. Bangladeş kamplarına sıkışmış 1 milyon 300 bin Müslüman Arakanlı mülteciye ulaştırılmak için derneğe vakalet verilen kurbanlıklar mülteci kamplarında kesilip ihtiyaç sahibi halka ulaştırıldı. Dernek sadece Kurban bayramında değil Arakan’da katliamlar sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanlara acil yardım çalışmaları kapsamında sürekli yardım ulaştırıyor.

Son dönemde yaşanan saldırılardan çok etkilenen Yemen’de ise kurban kesimi yapan Yedi Başak bölgede yaşayan zor durumda kalan ailelere et dağıtımları yaptı. Çatışmalardan dolayı bölgede insanlar gıda maddelerine ulaşmakta çok zorluk çekiyor. Aynı zamanda kolera gibi salgın hastalıklar yüzünden çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

GazzeAntep Kardeşliği

Yedi Başak, Filistinli ihtiyaç sahiplerini de unutmadı. Bağışçıların büyük önem verdiği bölgede Yedi Başak ekipleri, abluka altında özgürlüklerinden mahrum olarak yaşamak zorunda bırakılan Filistin ve Gazze’deki ihtiyaç sahiplerini iyilik taşıdı.

Derneğin yürüttüğü Filistin çalışmalarına bu yıl Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin de anlamlı destek geldi. Abluka altında bulunan Gazze de hayat ve ekonomik şartlar git gide zorlaşıyor. Şahinbey Belediye’nin desteği ile Gazze içinde satın alınan kurbanlıklar bayramın ilk günü kesilerek kardeş Gazzelilere ulaştırıldı. Gaziantep ve Gazze arasında gönül köprüleri kurmaya çalışan Şahinbey Belediyesi Yedi Başak’ın destekleri ile iki halk arasında güzel çalışmalara imza atıyor.

Bu yıl dernek Filistin’de kurban sevincini yıl boyu sürsün diye Hindistan’da kesilen kurbanları paylara ayırıp, dondurularak gemilerle Gazze ve Kudüs’e ulaştıracak. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtımlar yıl boyu devam edecek.

Afrika’ya Gönül Köprüsü

Yedi Başak ekipleri, Afrika’da da yoğun bir kurban çalışması yürüttü. Afrika’da çok sayıda proje yürüten Yedi Başak, bu sene ihtiyaç duyulan birçok ülkede kurban çalışması yaparak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı ve bir nebze de olsa onların mutluluklarına ortak oldu. Somali’de kurbanlıkları kesen dernek, etleri fakir halka ulaştırdı. Afrika Nijer, Burundi, Uganda da kurban kesimleri ve dağıtımları yapılarak yüzbinlerce kişiye ulaştırılmaya başlandı.

Yedi Başak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut ve Genel Sekreter Ferhat Tuncer’inde bölgeye giderek çalışmaları yürüttüğü Çad’ta dernek binlerce insana yardım ulaştırdı. Afrika Çad’ta su kuyularının, Kur’an-ı Kerim dağıtımı, süt keçisi desteği gibi projelerin temelleri de kurban ziyaretlerinde atıldı.