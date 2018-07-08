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08 Temmuz 2018 15:39

Yemin ettikten sonra Bahçeli’nin elini öptü

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Meclis’te yemin ettikten sonra MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öptüMilletvekili Muhittin Taşdoğan,TBMM’de yemin ettikten sonra kürsüden inerek, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bulunduğu yere geldi.

Yemin ettikten sonra Bahçeli’nin elini öptü

08 Temmuz 2018 15:39

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Meclis’te yemin ettikten sonra MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öptü


Milletvekili Muhittin Taşdoğan,TBMM’de yemin ettikten sonra kürsüden inerek, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bulunduğu yere geldi. Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Bahçeli’nin elini öptükten sonra yerine geçti. Taşdoğan’ın o anları meclis televizyonunun kameralarına da yansıdı.


MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin hayırlı olmasını dilediği öğrenilen Taşdoğan, sosyal medya hesabından da görüntüleri paylaşarak Bahçeli’nin elini öptüğünü duyurdu.




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