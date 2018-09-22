Yeni doğan kız çocuğu boğularak öldürüldü

Gaziantep'te yeni doğan bir kız çocuğu, önce iple boğularak öldürüldü, ardından yüksekten atıldı. Bahçede bulunan bebeğin ailesinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın bahçesinde yerde hareketsiz yatan bebeği gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaş ihbar üzerine olay yerine gelen gelen sağlık ekipleri, bebeğin öldüğünü belirledi. Minik bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinde bebeğin iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Polis ekipleri, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.