Yeni öğretim yılı

Eğitime bir hafta erken başlayan Sanko Okulları,

Gaziantep'te bir ilke imza atarak üç dönem uygulamasına geçti

Yeni eğitim öğretim yılına bir hafta erken başlayan SANKO Okulları, Gaziantep'te bir ilke imza atarak üç dönem uygulamasına geçti.

Buna göre; 10 Eylül - 18 Ocak birinci dönem,4 Şubat - 8 Nisan ikinci dönem ve 12 Nisan - 14 Haziran üçüncü dönem olarak uygulanacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış töreni; okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımı ile okul bahçesinde gerçekleştirildi. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, bir evi yuva yapanın içerisinde yaşayan insanlar; binaları okul yapanın ise orada eğitim-öğretim gören öğrenciler olduğunu söyledi. Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun, okulların her zaman öğrencileriyle güzel olduğunu belirten Asyalı, “Çözüm odaklı okul yöneticilerimiz, nitelikli akademik kadromuz, güler yüzlü destek ekibimiz, modern derslik ve spor alanlarımız, laboratuvar ve atölyelerimizle 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazırız” dedi. Velilere de seslenen Asyalı, “Bizlere güvendiniz ve hayatınızdaki en değerli varlığınızı, gözünüzden bile sakındığınız evlatlarınızı, kaliteli ve çağdaş bir eğitim almaları için emanet ettiniz. Bizler de öğretmeninden yöneticisine, güvenlik görevlisinden temizlik ekibine kadar büyük SANKO Okulları ailesi olarak, güveninize layık olmak ve bize emanet ettiğiniz evlatlarınızı en iyi şekilde hayata hazırlamak için büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket edecek ve çok çalışacağız”diye konuştu. Velilerin varlıkları ve fikirleriyle kendilerine destek olacaklarına yürekten inandıklarını kaydeden Asyalı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Her anlamda güçlü, adaletli, huzurlu, mutlu ve barış içinde bir ülke ve dünyada yaşamak istiyorsanız kendinizi iyi yetiştirin.Kendinizi durmaksızın yetiştirme yolculuğunda ola ki yorulursanız Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927'de kaleme aldığı en önemli eseri olan Nutuk'ta sizlere seslendiği bölümü hatırlayın. Büyük Önder Atatürk'ün de belirttiği üzere, muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur.”

Törende 4/B sınıfı öğrencisi Barış Öztoprak “İlköğretim Haftası” adlı şiiri seslendirdi, Zeynep Simgül Büyükbeşe ise 2017-2018 mezunları adına konuşma yaptı.

Tören, coşkuyla söylenen “SANKO Marşı” ve ardından “10. Yıl Marşı” ile son buldu.