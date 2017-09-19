Yeni üniversite öğrencilerinin adaptasyonu sağlanacak

Her yıl düzenlenen ve dört gün sürecek olan program kapsamında, HKÜ’yü ve özellikle il dışından gelen öğrencilere Gaziantep’i tanıtmak amacıyla kapsamlı bir “Öğrenci Oryantasyon Programı” gerçekleştirilecek. Bu yıl 25 Eylül’den itibaren başlayacak oryantasyon sürecinde, binlerce öğrenci üniversite ortamına uyum sağlayacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılında HKÜ’yü tercih ederek bu yıl yeni katılan öğrencilere, üniversite ve kampüs yaşamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve üniversitenin yapısına ve olanaklarına hızla adapte olmalarına yardımcı olmak amacı ile “Öğrenci Oryantasyon Programı” düzenlenecek.

Yeni HKÜ Öğrencileri bu “Öğrenci Oryantasyon Programı” vesilesiyle, yeni arkadaşlarıyla tanışmanın yanı sıra üniversitenin tüm idari ve akademik birimlerini tanıma fırsatı yakalayacak bunların yanında uluslararası ofisi, öğrenci kulüpleri ve kazandıkları fakülte/bölümler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacak böylece yeni öğrenciler kampüs hayatının mini bir provasını yapma imkanı bulacak.

Oryantasyon Programı boyunca HKÜ yetkilileri tarafından yeni öğrencilere tanıtımların yanında HKÜ’nün milli, manevi ve ahlaki değerleri, kuralları, sınıf geçme ve sınav sistemi, rehberlik hizmetleri, vb. konularda önemli bilgiler aktarılacak.