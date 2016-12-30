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30 Aralık 2016 14:38

Yeni yıl öncesi Şehitkamil’de bir engellinin daha yüzü güldü

Yeni yıl öncesi Şehitkamil’de bir engellinin daha yüzü güldü

30 Aralık 2016 14:38

Engelli vatandaşları hayata bağlamak ve yaşam standartlarını iyileştirme adına her engelli bireye ulaşmaya çalışan Şehitkamil Belediyesi, yeni yıl öncesi bedensel engelli olan Muhammed Yasir Burkay’a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Yaptığı çalışmalarla ‘sosyal belediyecilik’ alanında önemli çalışmalara imza atan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, engelli vatandaşları hayata bağlamaya ve yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası ekipleri, son olarak Yaprak Mahallesinde ikamet eden Abdulkadir ve İnci Burkay çiftinin doğuştan engelli oğlu Muhammed Yasir Burkay’ı evinde ziyaret ederek yakından ilgilendi. Bir süre aile ile sohbet eden görevliler, yanlarında getirdikleri akülü tekerlekli sandalyeyi Muhammed’e yeni yıl hediyesi olarak takdim etti. Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Muhammed, ilk turu evin içinde attı.
’’Bütün engellerimi akülü tekerlekli sandalye ile aşacağım’’
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun hediyesinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Muhammed Yasir Burkay, “Uzun zamandan beridir evden dışarıya çıkamıyorum. Manuel tekerlekli sandalyem var. Fakat o da artık eskimiş durumdaydı. Şehitkamil Belediyemizin bizler için akülü tekerlekli sandalye dağıttığını duyduk ve annem müracaatta bulundu. Belediyemiz Gıda Bankasından gelen ekiplerin yaptıkları incelemeler sonucunda akülü tekerlekli sandalye almaya hak kazandım. Bugün de sağ olsunlar akülü tekerlekli sandalyeyi getirdiler. Çok mutluyum. Allah, Başkanımız Rıdvan Fadıloğlundan razı olsun. Bundan sonra hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi başıma istediğim her yere gidebileceğim. Eve kilitlenmeyeceğim. Bütün engellerimi artık akülü tekerlekli sandalye ile aşacağım” diye konuştu.
‘‘Oğlumun mutlu olduğunu görmek beni daha da çok mutlu ediyor’’
Anne İnci Burkay ise oğlunun yaşadığı sıkıntıların çözülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. İnci Burkay, “Oğlum, evden doğru dürüst dışarıya çıkamıyordu. Arkadaşlarının yardımıyla bazen hava güzel olduğunda dışarı çıkabiliyordu. Oğlumun akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı vardı. Maddi sıkıntılar nedeniyle oğlumun akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılayamıyorduk. Bu konuda Şehitkamil Belediyemizin tekerlekli sandalye yardımı yaptığını duyduk ve Şehitkamil Belediyemize müracaat ettik. Belediyede görevli ekiplerimiz tarafından yapılan incelemeler sonucunda bugün oğlum akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu. Allah, Başkanımızdan ve ekibinden razı olsun. Oğlum, artık tek başına istediği gere gidebilecek. Can sıkıntısını dışarıya çıkıp gezerek atabilecek. Bir anne olarak oğlumun mutlu olduğunu görmek beni daha da çok mutlu ediyor. Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na oğluma hediye ettiği akülü tekerlekli sandalyeden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



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