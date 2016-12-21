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21 Aralık 2016 17:55

Yeni yıl süsleri kapıları güzelleştirecek

Yeni yıl süsleri kapıları güzelleştirecek

21 Aralık 2016 17:55

Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, bu hafta sonu kadınları Dekoratif Kapı Süsleri Atölyesine davet ediyor. Gaziantepli kadınların yeteneklerini sergilemelerine olanak sağlayacak atölye çalışmasında kapıları güzelleştirecek birbirinden renkli süsler tasarlanacak.
Gaziantep’in gözde alışveriş ve eğlence merkezi Forum Gaziantep’in ilgiyle takip edilen Kadınlar Kulübü, bu hafta Dekoratif Kapı Süsleri Atölyesi düzenliyor. 24 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan atölye çalışmasıyla Gaziantepli kadınlar, kozalaklar, simli şeritler, boyalar ve farklı süsleme malzemeleriyle birbirinden renkli kapı süsleri tasarlayacak.
Katılımın ücretsiz olduğu atölye çalışması 15.00 - 18.00 saatlerinde yapılacak. Atölye sayesinde kadınlar hem güzel vakit geçirecek hem de yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Bu eğlenceli ve keyifli etkinliğe tüm Gaziantepli kadınlar davetli!
Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, 2017 yılında da her cumartesi kadınlara özel atölye çalışmaları düzenlemeye devam edecek.



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