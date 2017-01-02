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02 Ocak 2017 17:03

Yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

02 Ocak 2017 17:03

Şahinbey Belediyesi 2017 yılının ilk meclis toplantısının 1.oturumunu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi.
Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2017 yılının barış ve huzur getirmesi temennisinin ardından İstanbul’da yaşanan terör olayından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Tahmazoğlu, 2016 yılında şehit olan güvenlik kuvvetleri için meclis üyeleri ile birlikte dua okuduktan sonra meclis toplantısına devam etti.Şahinbey Belediye Meclisi Ocak ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti.
2017 yılının ilk Meclis toplantısında gündeme alınan 26 maddenin 8’si İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 11’i Plan Bütçe Komisyonuna, havale edilirken, 3 madde için komisyonlara süre ve 3 madde de ise Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Ayrıca 2017 yılında görev yapacak Denetim Komisyonu üyeleri seçimi yapılırken, komisyona İbrahim Bal, Mehmet Yaşar Göktürk, Aydın Karahan, İhsan Güzel, ve Hasan Şencan seçildi.
Şahinbey Belediye Meclisi Ocak ayı 2. oturum toplantısını 05 Ocak 2017 Perşembe günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.



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