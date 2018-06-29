Yeniden yapılandırma semineri GTO’da gerçekleştirildi

Seminere SGK İl Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman, GTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Acıoğlu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Gaziantep Şube Başkanı Hüseyin Özbay ile SGK uzmanları, mali müşavirler ve ilgililer katıldı.

Seminerde Sosyal Güvenlik Kurumu açısından yapılandırmanın 2018 yılı Mart ayı ve öncesi dönemlere ait 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarına ait sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya işveren yada üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız filler sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur’luların daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacakları kapsadığı ifade edilerek bu konuda katılımcılara bilgiler verildi.

“Aydinlik geleceğe ancak güçlü ekonomi ile ulaşabiliriz”

Toplantının açılışında konuşan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Acıoğlu, güçlü bir ekonominin önemli ayaklarından bininin devlete olan vergi, işveren primi ve harç ödemeleri olduğunu, getirilen afların ödeme güçlüğü çeken mükellefler için yeni bir imkân ve fırsat olduğunu söyledi.

Hak sahiplerinin bu fırsatı kaçırmamaları tavsiyesinde bulunan GTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Acıoğlu, “Ekonomimiz ne kadar iyi olursa hayallerimize de o kadar yakın oluruz. Aydınlık geleceğe ancak güçlü bir ekonomiyle ulaşabiliriz. Güçlü bir ekonominin önemli ayaklarından biri de devlete olan vergi, işveren primi ve harç gibi ödemelerdir. Şartlar ne olursa olsun bu ödemeleri zamanında ifa etmek önemli bir vatandaşlık görevidir. Gönül ister ki herkes bu yükümlülüklerini zamanında zorlanmadan ödesin, yerine getirebilsin. Ancak elde olmayan sebeplerden dolayı yükümlülüklerimizi bazen zamanında yerine getiremiyoruz. Prim ödemelerini zamanında yapmadığımız için sonradan yüksek rakamlar ödemek zorunda kalıyor, bazı yaptırımlarla karşılaşabiliyoruz. İş bu boyuta geldiğinde af beklentisi içerisine giriyoruz. Vergi aflarının ve yapılandırmalarını sık sık uygulanması taraftarı değiliz. Sık çıkartılan yapılandırma düzenlemeleri bazı mükellefleri nasıl olsa bir af gelir düşüncesine itiyor ve ödemelerde ister istemez bir gevşemeye sebebiyet verebiliyor. Buna karşılık getirilen af da ödeme güçlüğü çeken mükellefler için yeni bir imkân, yeni bir şans oluyor” dedi.

Yapılandırmanın ekonomiyi de canlandıracağına dikkat çeken Acıoğlu, son çıkan yapılandırmanın Gaziantep Ticaret Odası üyelerini de kapsadığını belirterek odaya geçmiş dönem borcu olan üyelerin bu imkândan faydalanmaları çağrısında bulundu. Acıoğlu, “7143 Sayılı kanun hem işverenlere hem de vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlamak için yürürlüğe girdi. Herkesin bu fırsattan azami ölçüde yararlanmasını umuyoruz” diye konuştu.

Seminerde uzmanlar tarafından yeni yapılandırma ile ilgili detaylı bilgi verilirken, aynı zamanda katılımcıların soruları cevaplandırıldı.