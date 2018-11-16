Yenilenen sanko parkta 150 TL alışverişe ücretsiz sinema keyfi

Alışveriş ve eğlencenin merkezi Sanko Park AVM'de, 15-30 Kasım 2018 tarihleri arasında aynı gün içerisinde toplamda 150 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm ziyaretçiler anında sinema bileti kazanıyor.

Sanko Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu, Gaziantep'in alışveriş merkezi Sanko Park'ta düzenlenen kampanyaya katılmak için ziyaretçilerin alışveriş fişlerini danışma bankosuna ibraz etmelerinin yeterli olacağını söyledi.

Biletlerin, Sanko Park Avşar Sinemaları'nın yenilenen konforlu salonlarında, arzu edilen film ve seanslar için kullanılabileceğini belirten Büyükaksu, “Sanko Park AVM, ziyaretçilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri, yıl boyu değişik vesilelerle kesintisiz sürdürmektedir” dedi.

SANKO Park

Gaziantep'te 2009 yılında hizmete giren ve bölgenin “yaşam alanı” haline gelen SANKO Park, zengin marka karmasıyla kaliteyi arayan ziyaretçilerini ferah bir ortamda buluşturuyor. Kent merkezinde, 127 bin metrekare inşaat alanı ve 55 bin 488 metrekare kiralanabilir alana sahip olan Sanko Park'ta, birbirinden değerli markaların yanı sıra, Sanko Sanat Galerisi yer alıyor.

Sanko Park, zengin marka karmasıyla ve kaliteyi arayan tüketicilere ferah bir ortamda ortak buluşma alanı sunuyor.