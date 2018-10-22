Yenilikçi 10 girişimden biri Perasis

İstanbul'da her yıl düzenlenen Webrazzi Summit 2018'de Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknoparkta faaliyet gösteren Perasis Bilişim Teknolojileri firması projesiyle gurur kaynağı oldu.

Teknoloji alanında pek çok workshop ve panellerin olduğu ve girişim ekosistemine yön veren Webrazzi Summit 2018'de,Perasiş Bilişim Teknolojileri firması, Mobiliys yazılım projesiyle ilk 10 projese içerisinde yer aldı. Yenilikçi teknolojileri ile dikkat çeken Perasis'in Genel Müdürü Dr. Ahmet Bozgeyik, "Mobiliys adlı yazılım projemizle pek çok proje arasından sıyrılarak finale kalan 10 projeden biri olduk. Birçok ülkede bilişim alanında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. Bu birikimlerimi ve deneyimlerimi Gaziantep ve bölgesindeki teknoloji odaklı girişimciliğin gelişmesi için paylaşma kararı aldım ve Gaziantep'e döndüm. Teknolojinin sınırları ortadan kaldırdığı dünyamızda Gaziantep'ten dünyaya yazılım ihracatını hedef alarak yolumuza devam ediyoruz. Bu bağlamda yazılım alanında öncü olmak için uzman ekibimle çalışmalarımızı geliştirerek devam ediyoruz" dedi.

"Mobiliys, bir ön muhasebe programından çok daha fazlası"

Dr. Bozgeyik, “Mobiliys'in, KOBİ'lerin daha sağlıklı bir yapıda faaliyetlerini yürütmeleri için gerekli temel fonksiyonlardan iletişim-koordinasyon ve kontrol yeteneklerini müşteri ilişkileri, teklif süreçleri, faturalama, ödeme takibi ve görev takibi ekseninde tek sistemden web ve mobilden takip edebilecekleri bir iş yönetim sistemi olarak çalışmaktadır.Kısaca, mini bir ERP diyebilirsiniz. Voluta, İnsan kaynakları işlemlerini uçtan uca çözmeyi ve bu çözümü mobil ve web üzerinden çok güvenli halde sunmayı hedef alıyor. Voluta ile İnsan kaynakları departmanları işe alımdan emekliliğe kadar tüm süreçleri tek sistem üzerinden yönetebiliyor.

Perasis Teknoloji Yazılım olarak hizmet ihracatımızı ve ülke ekonomisine katkısından dolayı ürettiği yazılımları ve bu yazılımlarla ilgili danışmanlık hizmetlerini başta Orta Asya ülkeleri olmak üzere tüm dünyada faaliyet göstermeyi hedeflemektedir" diye konuştu.