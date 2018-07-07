Yer altı kastelleri ziyaretçileri şaşırtıyor

Anadolu’da sadece Gaziantep’te rastlanan kastel ve livaslar, geçmişin su dağıtım sistemi olarak bilinirken, bu yapıların turizme kazandırılması noktasında yapılan çalışmalarla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) geçici listesine alındı. Kastelleri gezen ziyaretçiler ilk defa böyle bir yer gördüklerini belirtiyor.

Sivas’tan Gaziantep’e gezmeye gelen Mehmet Çalışkan Gaziantep’te böyle yerler olduğunu bilmediğini belirterek, “Sivas’tan buraya gezmeye geldik. Gerçekten her yeri tarih kokan çok güzel bir şehir. Böyle yerlerin korunması ve yeni nesillere aktarılması çok iyi olmuş. Buraya gelene kadar Gaziantep’in yer altında bu tür yerler olduğunu bilmiyordum. Böyle yerlerin Kapadokya da olduğunu sanıyordum. Geçmişte böyle yerlerin aktif olarak kullanıldığını buraya gelince öğrendim” diye konuştu.