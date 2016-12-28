Yerel hayvan müfettişlerinin eğitimleri başladı

Gaziantep’te hayvanları korumak için hayata geçirilen yerel müfettiş uygulamasına başvuran gönüllülerin eğitimlerine başlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı, şehirde bulunan gönüllü vatandaşlardan oluşturulacak, hayvanları korumak için yerel müfettişleri yetiştirmek için eğitime başladı. Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı’na ait salonunda gerçekleştirilen eğitime 180 personel ile gönüllüler katıldı. Teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşan eğitim iki gün sürecek. Eğitim esnasında sokakta yaşayan kimsesiz kedi ve köpeklere yapılan müdahale, toplama, aşılama, küpe takılması, yiyecek ve içecek gibi gıda maddelerinin verilmesinde, barınaklara getirilmesi gibi konular anlatıldı.

Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, 20 saat verilen eğitimlerde sokakta kalan kimsesiz hayvanlara nasıl müdahale ettiklerini anlattı. Özsöyler, “Kimsesiz hayvanlara nasıl davranılacak, bakımları, hasta hayvanların tedavileri, hasta hayvanların tespiti ve aşılanması gibi konuları kursiyerlerimize eğitimler şeklinde veriyoruz. Bu eğitimleri hem teorikte hem de pratikte yapmalarını istiyoruz. İki günlük eğitimimizin ardından bir sınav yapacağız ve başarılı olanlara sertifika ile kimlik belgesi vereceğiz” dedi.



Kimlik kartı verilecek

Kimlik kartlarının bir yıl geçerli olduğunu ve bu bir yılın ardından sokak hayvanlarına yapılan yardımları bir sunum halinde göreceklerini aktaran Özsöyler, bu sunumun başarılı olması durumunda kimlik kartlarını devam ettireceklerini belirtti. Yerel hayvan koruma görevlisinin kendi bölgelerindeki mahalle veya sokaklarında sahipsiz yada yaralı kedi ve köpekleri tespit ederek, yaptığı ilk müdahalenin ardından Alo 153’e bildireceklerini belirten Özsöyler, “Görevlimiz bu durumlarda bizleri aradığı zaman bizim ekiplerimiz o adrese gidip kimsesiz hayvanları alarak barınaklarımıza getiriyorlar. Bakım ve tedavisini, kısırlaştırmasını, aşısını, işaretlemesini, kulak küpesini takarak tekrar aldığı yere bırakıyor. Bizim biri Nizip’te birisi de hayvanat bahçemizin içinde olmak üzere iki tane barınağımız var” ifadelerini kullandı.

Barınak gönüllüsü olan ve kursa katılan Nesli Çelik de sokakta kalan hayvanları evine aldığını ve onlara baktığını söyledi. Düzenlenen bu kursun çok yerinde bir uygulama olduğunu belirten Çelik, insanların sokak hayvanlarına bakış açısının zayıf olduğunu ifade etti.

Daha sonra bir köpek üzerinde nasıl aşı ve küpe takılacağı veteriner hekim tarafından kursiyerlere uygulamalı olarak anlatıldı. Köpeğin kuduz olup olmadığını anlamak için yapılan aşının köpeğin belinden yapılırken, küpesi ise kulağının ince tarafından takıldı. Bu işlemlerin ardından hayvanı getiren görevliye hayvan ile ilgili bir de bilgi karnesi verildi.

Toplam 2 gün sürecek eğitim sonunda sertifikalarını alan gönüller, hayvana şiddet, yaralama ve sahipsiz hayvanlar gibi konularda ikaz ve işlem yetkisine sahip olacak.