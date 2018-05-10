Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Büro (KUDEB) Daire Başkanlığı organizesinde Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi UNESCO çalışmaları kapsamında Yesemek Açık Hava Müzesi’nin bulunduğu Yesemek Köyünde üniversite öğrencileri için gençlik kampı düzenlendi. Bu yıl ilk kez düzenlenen kampa, Gaziantep Üniversitesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji bölümü öğrencileri katıldı. 2 gün süren kamp boyunca gerçekleşen etkinliklerde ise esemek Heykel Atölyesi, Tilmen, Zincirli, Gerçin, Taşlıgeçit Höyükleri ve Kara Köprü gezisi, doğa yürüyüşü ve sunumlara yer verildi. Öğrencilerin arkeolojik alanlarda staj niteliğinde zaman geçirmeleri sağlanarak, Yesemek ve çevresinde gözlem yapmaları ve alanda yapılması gerekenlerle ilgili fikir üretmeleri istendi. Yöresel lezzetlere de yer verilen etkinliklere öğrencilerin yanı sıra Yesemek Alan Yönetim Başkanı Zafer Okuducu, İslahiye Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Mideoğlu, Yrd. Doç. Dr Timur Demir, Yrd. Doç. Dr. Murat Akar, UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Alan Yönetimi Şube Müdürü Gaye Cansunar Yetkin, Arkeolog Ali Korkmaz, Saliha Yeşilmen de katıldı.