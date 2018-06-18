Yeşil-siyahlı kulüpte başkan yeniden Memik Terlemez oldu

Yeşil-siyahlı kulüpte göreve geldiği günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan Kulüp Başkanı Memik Terlemez, gerçekleştirilen olağan genel kurulda yeniden kulüp başkanlığına seçildi. Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurul sonrasında yönetim kurulu üyeleri ve kulüpte farklı branşlarda görevli antrenörlerle bir araya gelen Başkan Terlemez, yeni süreçte de Gaziantep ve Türk sporuna katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

“Amacımız, topluma faydalı bireyler yetiştirmek”

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü çatısı altında yürüttükleri tüm çalışmalarda amaçlarının topluma faydalı bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Memik Terlemez, “Şahsımı ve yönetim kurulumuzda görev yapacak olan arkadaşlarımı yeniden bu göreve layık gören tüm genel kurul üyelerimize ve kulübümüzün gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde bizlerden desteklerini esirgemeyen, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanımız ve Kulübümüzün Onursal Başkanı Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na, değerli çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönemde de ilk ve öncelikli hedefimiz topluma faydalı bireyler yetiştirmek olacak. Faaliyet gösterdiğimiz tüm branşlarda Gaziantep ve Türk sporuna katkı sunmaya devam edeceğiz. Şehitkamil Belediyemizin destekleriyle gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmalarıyla bugüne kadar binlerce öğrencimizi lisanslamak suretiyle sportif faaliyetlerle buluşturduk. 2018-2019 sezonu başta olmak üzere bundan sonraki süreçte kulübümüz bünyesinde görev yapacak, formalarımızı terletecek tüm idari kadromuza, teknik adamlarımıza, değerli sporcularımıza gönülden başarılar diliyorum. Sakatlıklardan, cezalardan uzak, sporun tüm güzellikleriyle fair-play çizgisinden hiç uzaklaşmadan yaşanan bir dönem olmasını ümit ediyorum” dedi.